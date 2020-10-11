Обслуживают по звонку и наливают что-то в тары: в соцсетях казанцы жалуются на «непонятную» рюмочную

В социальных сетях казанцы жалуются на "непонятную" рюмочную. Как пишет автор поста, на Хусаина Мавлютова жителям наливают спиртные напитки сомнительного состава. Он утверждает, что это плохой пример для детей из рядом находящейся школы.

"На Хусаина Мавлютова 14 в жилом доме находится непонятная рюмочная ! Но обслуживают они только по звонку! Они в какие-то тары наливают им не знаю что и продают! Возможно это ацетон вообще! Каких только людей нет рядом с этим кошмарным местом! Вроде и дом приличный! И рынок рядом ведь! Куда смотрят жильцы дома? Самое главное, через метров 200 находится две школы! Все дети, люди проходят через это место, и весь этот кошмар видят! Как только там не валяются все эти люди, кто употребляет эту отраву! Я обращаюсь ко всем ответственным органам, прекратите этот беспредел! И самое главное - не дай бог эти люди присягнут на жизнь ваших детей и близких! - пишет житель в соцсети.

Он не встретил одобрения жителей. В комментариях к посту люди шутят и просят его не "лезть в чужое дело".

"200 метров до школы, дистанция то соблюдена!!!; Ацетон там хороший, раз спрос есть. Еще и тары дают. - смеются они.

"Что вам не нравится? Сейчас весь общепит работает на вынос, все правила соблюдены, молодцы", - написал другой.