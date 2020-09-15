«Деревенские замашки»: в Казани засняли бабушку, которая больше часа караулила парковочное место

В одном из казанских дворов заметили пенсионерку, которая караулила парковочное место, не пуская туда автомобили.

По информации очевидцев, бабушку засняли во дворе по адресу Лаврентьева, 20. На снимке видно, что пожилая женщина, чтобы не заняли автомобильное место, даже вынесла и разместила на нем табуретку.

Мнения комментаторов в соцсетях по этому поводу разделились.

"Не каждая готова так ждать, молодец."

"Дедульку своего ждет"

"Уважение таким", - пишут горожане.

Другие пользователи считают, что это "деревенские замашки".

"Такие люди везде. Реально тупые. За время пока она ждала и не не пускала машины сколько машин со двора уехало. В столовой такие же люди. Приходят и бегут занимать себе стол. Хотим им ещё очередь за едой отстоять надо. А люди с разносом ходят по залу и места себе найти не могут. Деревенские замашки", - негодуют казанцы.