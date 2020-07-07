Банк «Открытие» снизил ставки по всей линейке кредитов для малого и среднего бизнеса

Банк «Открытие» снизил ставки по всей линейке кредитов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Среднее снижение составило в среднем 1,5 процентных пункта. Минимальная ставка по кредитам теперь составляет 7,9% годовых. Она действует для заемщиков-юрлиц и ИП, имеющих положительную кредитную историю, при кредитовании на суммы свыше 100 млн рублей на срок до 5 лет. Данная ставка доступна по всем видам кредитов: как на инвестиционные, так и на оборотные цели вне зависимости от формы предоставления кредитных средств (разовый кредит, кредитная линия, овердрафт).

Подробнее о программах кредитования можно узнать на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.