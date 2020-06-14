Роспотребнадзор обязал гостиницы и отели заселять людей в номер по одному, кроме членов семей. Именно поэтому гостиницы будут обязаны отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер. Это сделано для того, чтобы избежать распространения коронавируса. Об этом сообщает «Российская газета».

«Бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», - добавили в Роспотребнадзоре.

К слову, Татарстан за время пандемии коронавируса потерял более 4 млрд рублей. Специалисты не надеются на восстановление отрасли в этом году. В республике рассчитывают хотя бы летом привлечь российских туристов. Для этого путешественникам предложат спецпрограмму бонусов.