В Казани задержали водителя, совершившего наезд на инспектора ДПС. По данным МВД РТ, 26 мая в 11:50 на Липатова водитель автомобиля "УАЗ" сбил инспектора ДПС. Правонарушитель не только проигнорировал требование сотрудника об остановке, но и скрылся с места ДТП.

Началось преследование, за 10 минут автомобиль был блокирован, нарушитель задержан. Водителем оказался житель Новошешминского района 1987 года рождения. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и оказал активное сопротивление стражам порядка. В связи с этим к нему была применена физическая сила и наручники.

В отношении молодого человека составлены административные материалы за управление транспортом в состоянии опьянения; опасное вождение; проезд на запрещающий сигнал светофора; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; невыполнение требования об остановке транспортного средства; несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, также он ехал без документов и выехал на встречную полосу движения. Кроме этого, подготовлены материалы для привлечения новошешминца к ответственности за совершение ДТП за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Установлено, что мужчина уже не раз садился за руль в состоянии опьянения. В июле 2016 года Новошешминским Мировым судом он был лишен права управления транспортным средством сроком на 100 месяцев.

Сотрудник ДПС находится в больнице с тяжелыми травмами.