Исследование Яндекс: в Казани вырос индекс самоизоляции

За последние сутки в Казани на целый балл вырос индекс самоизоляции: согласно данным исследования Яндекса, на 31 марта он составляет 3,8 балла против 2,8 баллов накануне. Высший балл - 5 - означает минимальное количество людей на улицах, и, соответственно, минимальную угрозу распространения коронавируса.

По Приволжскому федеральному округу меньше всего людей на улицах в Нижнем Новгороде и Стерлитамаке, им Яндекс присвоил 4 балла. Наиболее самоизолированный город России на 31 марта - Калининград, он получил 4,7 балла.

Напомним, что 30 марта в Татарстане введен режим всеобщей самоизоляции. Ранее корреспондент ProKazan.ru узнал, где гуляют и чем занимаются казанцы в эти дни.