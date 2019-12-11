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Фото minsport.tatarstan.ru/

Казанцы смогут найти спортплощадки и бассейны города через приложение

Cегодня, 20:10 971 3 Автор: prokazan.ru

В Казани заработало приложение "Площадка". Об этом сообщили в Минспорта РТ.

С его помощью можно найти места для занятий спортом и активного отдыха. Сервис содержит базу спортивных площадок столицы Татарстана – дворовые коробки, турники, спортзалы, ледовые арены, катки, бассейны и другие – с фотографиями, картой и справочной информацией. Также через приложения можно найти себе компанию для активного отдыха и занятий спортом.

"Уже сейчас в приложении в тестовом режиме доступны для бронирования спортзалы в комплексах "Олимпиец", "Спектр", футбольное поле на стадионе "Ракета". В скором времени количество доступных для бронирования объектов увеличится. Приложение – бесплатное и доступно для скачивания на мобильные устройства в AppStore и Google Play" - пояснили создатели.

Отметим, что приложение разработано казанскими специалистами.

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комментарии

Русский обыватель
1
11 декабря 2019
20:33
Лучше бы приложение для поиска секси мужчин активных с членами придумали.
Горожанин
1
11 декабря 2019
20:40
Как сказал один человек , чушь какая то.
Русский обыватель
1
11 декабря 2019
21:02
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