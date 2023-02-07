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Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин поднялся на борт МиГ-29 и вызвал Зеленского на дуэль в небе за Артемовск

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин поднялся на борт МиГ-29 и вызвал Зеленского на дуэль в небе за Артемовск

Фото: пресс-служба "Конкорд"

Пресс-служба основателя компании "Конкорд" и ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала видеозапись, сделанную в кабине военного самолета МиГ-29: в ролике Пригожин на месте второго пилота обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По обнародованным кадрам можно сделать вывод, что видео снималось вечером или ночью во время посадки самолета на аэродром. Место съемки неизвестно.

"Владимир Саныч, приземлились. Отбомбились по Бахмуту", - заявил Пригожин.

Он сообщил, что на следующий день тоже собирается сесть на МиГ-29. И предложил украинскому лидеру поступить аналогичным образом.

"Если будет желание, встретимся в небе, - говорит Пригожин. - Если ваша возьмет, забирайте Артемовск. Если нет, пойдем до Днепра".

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