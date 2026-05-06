В Венгрии при раскопках в шахте нашли золото и сооружения бронзового века

Археологи Музея Германа Отто возобновили раскопки у открытого угольного рудника Бюккабрани на севере Венгрии. Исследования продолжают работы, начатые летом 2024 года, сообщает Hungary Today.

Работы проводят перед началом добычи угля, чтобы сохранить археологические объекты на территории будущего промышленного участка. Исследования финансирует компания MVM Mátra Energia Zrt., которой принадлежит эта зона.

Раскопками руководит Аттила Немет. Специалисты работают на двух участках вдоль ручья Чинче.

Рекомендуем также:

За последние полтора года археологи выявили следы нескольких исторических периодов. Находки относятся ко времени от среднего неолита, примерно 5500 года до нашей эры, до Средневековья.

Среди обнаруженных объектов есть следы поселений, погребальные комплексы, керамика, украшения и остатки сооружений. Исследователи также зафиксировали материалы халколита, бронзового и железного веков.

Особый интерес вызвали захоронения бронзового века. На данный момент специалисты нашли от 150 до 160 гробниц, хотя многие из них были разграблены ещё в древности.

В некоторых погребениях сохранились фрагменты дубовых гробов и деревянных конструкций. Археологи также обратили внимание на различия в погребальном обряде: мужчин хоронили головой на запад, женщин — на восток.

Кроме того, исследователи обнаружили кремированные останки, связанные с фюзесабонской и курганной культурами. Рядом с ними находились керамические сосуды, украшения и предметы повседневного быта.

Среди наиболее ценных находок последнего года специалисты называют бронзовую брошь длиной 35 сантиметров, бронзовый кинжал, золотые украшения и хорошо сохранившуюся чашу возрастом около 3500 лет.

На одном из участков археологи нашли крупный круговой ров, который может быть связан с бронзовым кладбищем. Его ширина достигает трёх метров, а глубина составляет от нескольких десятков сантиметров до 1,7 метра.

В уже изученной части рва специалисты зафиксировали три входа.

На втором участке найдено около 60 археологических объектов. Среди них — остатки построек, керамика и кости животных, относящиеся к культуре Мако раннего бронзового века.

Обработку материалов с этой территории планируют завершить в течение года. После извлечения находки проходят первичную обработку, очистку и реставрацию.

Дальше археологи намерены изучить новый участок площадью около 5000 квадратных метров. Перед началом раскопок территорию проверят с помощью магнитометра, металлоискателей и аэрофотосъёмки.

По предварительной оценке, там может находиться продолжение бронзового кладбища. Исследователи ожидают обнаружить ещё около 60 захоронений.

Наиболее значимые артефакты в будущем могут включить в отдельную выставку. Часть уже найденных предметов представлена в археологическом выставочном комплексе в Мишкольце, который открылся в 2024 году.

Рекомендуем также: