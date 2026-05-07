В РАН сообщили о возможных магнитных бурях на Земле 7-8 мая
Вероятность магнитных бурь на Земле 7 и 8 мая будет повышенной из-за ожидаемого роста скорости солнечного ветра в окрестностях планеты. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По данным специалистов, в каждый из этих двух дней вероятность магнитной бури красного уровня составляет около одной трети. Еще примерно такая же вероятность приходится на более слабые геомагнитные возмущения желтого уровня.
Общая интенсивность ожидаемого события сейчас оценивается как средняя и умеренная.
В лаборатории также уточнили, что следующий, более сильный период геомагнитных возмущений прогнозируется с 15 по 18 мая.
