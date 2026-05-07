Этот ароматный пирог сводит с ума всю семью: рецепт с зеленью и яйцом просят снова и снова

Заливной пирог с зеленью и яйцом исчезает со стола мгновенно / PROKAZAN

Этот открытый пирог с зеленью и яйцом — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное без лишней суеты. Хрустящая песочная основа, щедрая порция сочной начинки и нежная сливочная заливка делают его универсальным блюдом — он одинаково хорош и на завтрак, и к обеду, и даже в качестве лёгкого ужина.

Готовится он проще, чем кажется, а результат стабильно радует даже тех, кто только начинает осваивать домашнюю выпечку.

Песочное тесто по формуле 3-2-1

Основа пирога — классическое песочное тесто с удобной пропорцией 3-2-1. Это значит, что на три части муки берётся две части сливочного масла и одна часть жидкости. В нашем случае всё предельно просто: 220 г муки, 110 г холодного сливочного масла и 55 мл ледяной воды.

Муку обязательно просейте и добавьте щепотку соли. Холодное масло лучше натирать на крупной тёрке, периодически обваливая его в муке — так крошка получится равномерной. Затем быстро порубите массу ножом или перетрите руками до состояния мелкой крошки.

Влейте ледяную воду и оперативно соберите тесто в шар. Важно не вымешивать его слишком долго, иначе основа потеряет свою рассыпчатость. Сформируйте диск, заверните в плёнку и отправьте в холодильник минимум на 20–30 минут.

Сочная зелёная начинка

Пока тесто отдыхает, можно заняться начинкой. Для неё понадобится 300 г свежего шпината и столько же лука-порея.

Шпинат слегка прогрейте на сухой сковороде — он быстро уменьшится в объёме. После этого обязательно отожмите лишнюю влагу, чтобы пирог не получился водянистым. Лук-порей нарежьте кольцами и обжарьте до мягкости и лёгкой золотистости.

Соедините шпинат и лук в миске, добавьте 50 г сыра фета, нарезанного кубиками. Приправьте солью, перцем и щепоткой сушёного чеснока. Начинка получается ароматной, с лёгкой сливочной ноткой благодаря сыру.

Нежная заливка и правильная выпечка

Для заливки взбейте 5 яиц с 250 мл сливок жирностью 33%. Добавьте немного соли и щепотку мускатного ореха — он подчеркнёт вкус зелени и сливок.

Охлаждённое тесто раскатайте и распределите по форме, формируя бортики. Дно наколите вилкой и выпекайте «вслепую» при 200°C около 20 минут. Это поможет сохранить хрустящую текстуру основы.

Затем выложите зелёную начинку, равномерно распределите её и залейте яично-сливочной смесью. Выпекайте при 180°C ещё 35–40 минут, пока верх не станет аппетитно золотистым.

Готовый пирог хорош как горячим, так и полностью остывшим. Песочная основа приятно хрустит, начинка остаётся сочной, а заливка буквально тает во рту. Это тот самый рецепт, который хочется сохранить и повторять снова и снова.

Ингредиенты

Для теста:

Мука — 220 г

Сливочное масло — 110 г

Ледяная вода — 55 мл

Для начинки:

Шпинат — 300 г

Лук-порей — 300 г

Сыр фета — 50 г

Для заливки:

Яйца — 5 шт.

Сливки 33% — 250 мл

Соль, перец, мускатный орех — по вкусу

Рекомендуем также: