Кулинария

Этот ароматный пирог сводит с ума всю семью: рецепт с зеленью и яйцом просят снова и снова

Рецепты Еда Кулинария
Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Этот открытый пирог с зеленью и яйцом покоряет ...

Заливной пирог с зеленью и яйцом исчезает со стола мгновенно / PROKAZAN

Подписаться на Дзен.канал

Этот открытый пирог с зеленью и яйцом — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное без лишней суеты. Хрустящая песочная основа, щедрая порция сочной начинки и нежная сливочная заливка делают его универсальным блюдом — он одинаково хорош и на завтрак, и к обеду, и даже в качестве лёгкого ужина.

Готовится он проще, чем кажется, а результат стабильно радует даже тех, кто только начинает осваивать домашнюю выпечку.

Песочное тесто по формуле 3-2-1

Основа пирога — классическое песочное тесто с удобной пропорцией 3-2-1. Это значит, что на три части муки берётся две части сливочного масла и одна часть жидкости. В нашем случае всё предельно просто: 220 г муки, 110 г холодного сливочного масла и 55 мл ледяной воды.

Муку обязательно просейте и добавьте щепотку соли. Холодное масло лучше натирать на крупной тёрке, периодически обваливая его в муке — так крошка получится равномерной. Затем быстро порубите массу ножом или перетрите руками до состояния мелкой крошки.

Влейте ледяную воду и оперативно соберите тесто в шар. Важно не вымешивать его слишком долго, иначе основа потеряет свою рассыпчатость. Сформируйте диск, заверните в плёнку и отправьте в холодильник минимум на 20–30 минут.

Сочная зелёная начинка

Пока тесто отдыхает, можно заняться начинкой. Для неё понадобится 300 г свежего шпината и столько же лука-порея.

Шпинат слегка прогрейте на сухой сковороде — он быстро уменьшится в объёме. После этого обязательно отожмите лишнюю влагу, чтобы пирог не получился водянистым. Лук-порей нарежьте кольцами и обжарьте до мягкости и лёгкой золотистости.

Соедините шпинат и лук в миске, добавьте 50 г сыра фета, нарезанного кубиками. Приправьте солью, перцем и щепоткой сушёного чеснока. Начинка получается ароматной, с лёгкой сливочной ноткой благодаря сыру.

Нежная заливка и правильная выпечка

Для заливки взбейте 5 яиц с 250 мл сливок жирностью 33%. Добавьте немного соли и щепотку мускатного ореха — он подчеркнёт вкус зелени и сливок.

Охлаждённое тесто раскатайте и распределите по форме, формируя бортики. Дно наколите вилкой и выпекайте «вслепую» при 200°C около 20 минут. Это поможет сохранить хрустящую текстуру основы.

Затем выложите зелёную начинку, равномерно распределите её и залейте яично-сливочной смесью. Выпекайте при 180°C ещё 35–40 минут, пока верх не станет аппетитно золотистым.

Готовый пирог хорош как горячим, так и полностью остывшим. Песочная основа приятно хрустит, начинка остаётся сочной, а заливка буквально тает во рту. Это тот самый рецепт, который хочется сохранить и повторять снова и снова.

Ингредиенты

Для теста:
Мука — 220 г
Сливочное масло — 110 г
Ледяная вода — 55 мл

Для начинки:
Шпинат — 300 г
Лук-порей — 300 г
Сыр фета — 50 г

Для заливки:
Яйца — 5 шт.
Сливки 33% — 250 мл
Соль, перец, мускатный орех — по вкусу

Рекомендуем также:

  1. Зачем инспекторы ГАИ всё чаще требуют показать телефон: водителям объяснили, что отвечать на проверке
  2. Судьба приготовила ему роскошную жизнь: один знак Зодиака будет невероятно счастлив до 2046 года
  3. Грусть и тревоги останутся в прошлом: три знака зодиака скоро начнут новую счастливую жизнь
  4. Почему с возрастом тишина становится спасением: сильные слова Юрия Левитанского задевают за живое
  5. Коммуналка может стать вдвое дешевле: кому в 2026 году положена скидка до 50% и как ее оформить

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

JSHS: эксцентрические упражнения дают лучший эффект при меньших нагрузках

Гид по Казани

день назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

чего боятся клопы вонючки

Не у нас

день назад

Casio показала часы AE1600HX за 46 долларов с батарейкой на 10 лет

Гид по Казани

3 дня назад

Медицина в Казани: куда обратиться за качественным лечением

стоимость монтажа трековых светильников в Краснодаре

Не у нас

21 час назад

Лето без моря: разлив нефти грозит курортам Черного моря в 2026 году

Не у нас

19 часов назад

Что грозит блогерам в старости: эксперт Сафонов раскрыл, что их ждет на пенсии

Не у нас

21 час назад

Прошли новые тесты: эксперты назвали лучший метод быстрого роста мышц

Новости России

16 часов назад

На кассах больше не будет как раньше: с 7 мая во всех супермаркетах вводятся новые требования

Не у нас

19 часов назад

Эксперт Кокова раскрыла, чем грозит найденная на улице флешка
Новости Казани
20 часов назад

Обезглавившую ребенка няню оставили в психбольнице Казани

Суд признал невменяемой женщину, совершившую тя...

Польза

2 часа назад

Зачем инспекторы ГАИ всё чаще требуют показать телефон: водителям объяснили, что отвечать на проверке

Гороскопы

3 часа назад

Судьба приготовила ему роскошную жизнь: один знак Зодиака будет невероятно счастлив до 2046 года

Гороскопы

4 часа назад

Грусть и тревоги останутся в прошлом: три знака зодиака скоро начнут новую счастливую жизнь

Польза

5 часов назад

Почему с возрастом тишина становится спасением: сильные слова Юрия Левитанского задевают за живое
Музыкальная программа фестиваля медиаискусства ...
Интересное в Казани
14 часов назад

Музыкальная программа фестиваля медиаискусства НУР расширяется Впервые событие займет сразу два дня

Новости России

10 часов назад

Коммуналка может стать вдвое дешевле: кому в 2026 году положена скидка до 50% и как ее оформить

Польза

14 часов назад

Деньги в банке не всегда работают на пользу: почему пенсионерам невыгодно держать крупные суммы

Новости Татарстана

15 часов назад

Суд взыскал с «Туполева» свыше 12 млрд рублей в пользу «Татнефти»
Где отдохнуть весной: идеи для перезагрузки и н...
Гид по Казани
4 дня назад

Где отдохнуть весной: идеи для перезагрузки и новых впечатлений