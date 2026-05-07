Салат «Граф» затмил все привычные закуски: гости требуют рецепт уже после первой ложки
Этот салат называют королём праздничного стола / PROKAZAN
Этот салат — настоящая находка для праздничного стола. Он выглядит ярко и аппетитно, а сочетание курицы, сладковатой свёклы и пикантного маринованного лука создаёт насыщенный, гармоничный вкус. Готовится просто, а результат неизменно вызывает восторг у гостей.
Секрет блюда — в правильной подготовке ингредиентов и аккуратной сборке слоёв. Уже через несколько часов в холодильнике салат становится особенно нежным и пропитанным.
Почему этот салат стоит приготовить
В рецепте удачно сочетаются сытные и сочные компоненты. Отварной картофель даёт мягкую основу, курица добавляет белковую плотность, а чернослив вносит лёгкую сладость и глубину вкуса.
Маринованный фиолетовый лук делает блюдо более выразительным, убирая лишнюю резкость. А зелёный горошек освежает вкус и добавляет текстурный контраст.
Какие продукты понадобятся
Для приготовления вам потребуется:
курица — 200 г
зелёный консервированный горошек — 200 г
майонез — 150 г
свёкла — 150 г
картофель — 150 г
яйца — 3 шт.
фиолетовый лук — 80 г
чернослив — 80 г
уксус — 1 ст. л.
вода — 70 мл
сахар — 1 ч. л.
соль — 0,5 ч. л.
Ингредиенты простые и доступные, а их сочетание даёт эффект «ресторанного» блюда.
Подготовка ингредиентов
Картофель, свёклу и яйца лучше отварить заранее. Овощи варите в кожуре — так они сохранят вкус и не наберут лишнюю воду. После варки полностью остудите их и только затем очистите.
Курицу можно отварить в подсоленной воде или запечь со специями — второй вариант придаст более насыщенный вкус. Готовое мясо нарежьте небольшими кусочками.
Если чернослив оказался жёстким, залейте его тёплой водой на 10–15 минут, чтобы он стал мягким и сочным.
Как правильно замариновать лук
Смешайте воду, уксус, сахар и соль. Лук нарежьте мелким кубиком и залейте приготовленным маринадом. Оставьте на 15 минут, затем слейте жидкость.
Благодаря этому приёму лук станет мягче и приобретёт лёгкую кисло-сладкую нотку.
Сборка слоёного салата
На дно формы выложите тёртый картофель и аккуратно смажьте майонезом. Следующим слоем распределите курицу и снова добавьте немного майонеза.
Далее выложите маринованный лук, затем зелёный горошек и ещё один тонкий слой майонеза.
Натрите яйца и распределите их поверх горошка. После этого добавьте нарезанный чернослив.
Завершающий слой — тёртая свёкла. Слегка уплотните салат, аккуратно смажьте верх майонезом и уберите в холодильник минимум на несколько часов.
За это время все слои пропитаются, а вкус станет более насыщенным и сбалансированным. Перед подачей можно украсить зеленью или аккуратной сеточкой из майонеза, делится popcornnews.ru.
Рекомендуем также:
- Этот ароматный пирог сводит с ума всю семью: рецепт с зеленью и яйцом просят снова и снова
- Зачем инспекторы ГАИ всё чаще требуют показать телефон: водителям объяснили, что отвечать на проверке
- Судьба приготовила ему роскошную жизнь: один знак Зодиака будет невероятно счастлив до 2046 года
- Грусть и тревоги останутся в прошлом: три знака зодиака скоро начнут новую счастливую жизнь
- Почему с возрастом тишина становится спасением: сильные слова Юрия Левитанского задевают за живое
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец