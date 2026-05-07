Салат «Граф» затмил все привычные закуски: гости требуют рецепт уже после первой ложки

Анна Полякова Редактор food-ленты
Этот салат — настоящая находка для праздничного стола. Он выглядит ярко и аппетитно, а сочетание курицы, сладковатой свёклы и пикантного маринованного лука создаёт насыщенный, гармоничный вкус. Готовится просто, а результат неизменно вызывает восторг у гостей.

Секрет блюда — в правильной подготовке ингредиентов и аккуратной сборке слоёв. Уже через несколько часов в холодильнике салат становится особенно нежным и пропитанным.

Почему этот салат стоит приготовить

В рецепте удачно сочетаются сытные и сочные компоненты. Отварной картофель даёт мягкую основу, курица добавляет белковую плотность, а чернослив вносит лёгкую сладость и глубину вкуса.

Маринованный фиолетовый лук делает блюдо более выразительным, убирая лишнюю резкость. А зелёный горошек освежает вкус и добавляет текстурный контраст.

Какие продукты понадобятся

Для приготовления вам потребуется:

  • курица — 200 г

  • зелёный консервированный горошек — 200 г

  • майонез — 150 г

  • свёкла — 150 г

  • картофель — 150 г

  • яйца — 3 шт.

  • фиолетовый лук — 80 г

  • чернослив — 80 г

  • уксус — 1 ст. л.

  • вода — 70 мл

  • сахар — 1 ч. л.

  • соль — 0,5 ч. л.

Ингредиенты простые и доступные, а их сочетание даёт эффект «ресторанного» блюда.

Подготовка ингредиентов

Картофель, свёклу и яйца лучше отварить заранее. Овощи варите в кожуре — так они сохранят вкус и не наберут лишнюю воду. После варки полностью остудите их и только затем очистите.

Курицу можно отварить в подсоленной воде или запечь со специями — второй вариант придаст более насыщенный вкус. Готовое мясо нарежьте небольшими кусочками.

Если чернослив оказался жёстким, залейте его тёплой водой на 10–15 минут, чтобы он стал мягким и сочным.

Как правильно замариновать лук

Смешайте воду, уксус, сахар и соль. Лук нарежьте мелким кубиком и залейте приготовленным маринадом. Оставьте на 15 минут, затем слейте жидкость.

Благодаря этому приёму лук станет мягче и приобретёт лёгкую кисло-сладкую нотку.

Сборка слоёного салата

На дно формы выложите тёртый картофель и аккуратно смажьте майонезом. Следующим слоем распределите курицу и снова добавьте немного майонеза.

Далее выложите маринованный лук, затем зелёный горошек и ещё один тонкий слой майонеза.

Натрите яйца и распределите их поверх горошка. После этого добавьте нарезанный чернослив.

Завершающий слой — тёртая свёкла. Слегка уплотните салат, аккуратно смажьте верх майонезом и уберите в холодильник минимум на несколько часов.

За это время все слои пропитаются, а вкус станет более насыщенным и сбалансированным. Перед подачей можно украсить зеленью или аккуратной сеточкой из майонеза, делится popcornnews.ru.

