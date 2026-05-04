В Пыть-Яхе второй год подряд вешают баннер к 9 мая с ошибкой
В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа на здании детской школы искусств заметили праздничный баннер к 9 Мая с ошибкой. На растяжке было написано «С Днем Попеды», сообщает URA.RU.
По данным издания, баннер провисел недолго — всего несколько минут. Однако местные жители успели сфотографировать его и передать снимок в паблик, связанный с коммунистами и конфликтующий с городской администрацией.
Это не первый случай ошибок на праздничных полотнах в Пыть-Яхе. В прошлом году подрядчик изготовил баннер для местной гимназии, где было указано, что Великая Отечественная война якобы продолжалась с 1941 по 2025 год.
Тогда в администрации города заявляли, что в отношении подрядчика рассмотрят вопрос о штрафных санкциях и прекращении дальнейшего сотрудничества.
Новый случай снова вызвал обсуждение качества подготовки праздничного оформления к Дню Победы.
