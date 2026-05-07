Не у нас

В «Гознаке» объявили о продаже пятиграммовых золотых слитков

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

«Гознак» планирует начать выпуск пятиграммовых золотых слитков на фоне роста цен на драгоценные металлы. Об этом генеральный директор компании Аркадий Трачук рассказал Радио РБК. Конкретная ссылка на страницу материала в исходном тексте не указана.

По словам Трачука, подорожание золота повысило минимальный порог входа для инвесторов. Это влияет на покупательскую способность, поэтому компания готовит для рынка новый формат слитков весом пять граммов, которых раньше не было в линейке «Гознака».

В компании уточнили, что продажи таких слитков должны начаться в июне 2026 года. За счет этого «Гознак» рассчитывает вдвое снизить минимальный порог входа для клиентов, которые хотят инвестировать в золотые слитки.

Рекомендуем также:

  1. Зачем инспекторы ГАИ всё чаще требуют показать телефон: водителям объяснили, что отвечать на проверке
  2. Этот ароматный пирог сводит с ума всю семью: рецепт с зеленью и яйцом просят снова и снова

Пятиграммовые слитки будут доступны для покупки и хранения через онлайн-сервис «Гознак.Инвестиции». Также приобрести их можно будет в торговых салонах Московского и Санкт-Петербургского монетных дворов.

Трачук отметил, что цена популярной инвестиционной монеты «Георгий Победоносец» весом 0,25 унции превысила 100 тысяч рублей. По его словам, такая сумма уже ощутима для покупателей.

Глава «Гознака» добавил, что уровень около 50 тысяч рублей мог бы быть интересен тем, кто только хочет попробовать вложения в драгоценные металлы.

Трачук также рассказал о работе компании с зарубежными клиентами в условиях санкций. По его словам, «Гознаку» удается сохранять международные связи, а экспортные продажи остаются значимой частью бизнеса.

Клиентами компании, как отметил Трачук, являются страны, для которых сотрудничество с Россией не находится под запретом, а также давние партнеры «Гознака». Среди направлений он назвал Ближний Восток, Латинскую Америку, Африку и Юго-Восточную Азию.

По словам главы компании, экспортные продажи составляют более четверти выручки «Гознака». За рубежом спросом пользуются банкноты, монеты, банкнотная бумага, а также отдельные специализированные продукты и решения в сфере информационных технологий.

В январе 2026 года цена золота впервые превысила 4800 долларов за унцию. Позднее апрельские фьючерсы поднимались до 5626,8 доллара за унцию, что стало историческим максимумом. После краткого снижения котировки вновь превысили отметку 5000 долларов.

Эксперты «Т-Инвестиций» прогнозируют, что к концу 2026 года золото снова может подняться выше 5000 долларов за унцию.

Рекомендуем также:

  1. Деньги в банке не всегда работают на пользу: почему пенсионерам невыгодно держать крупные суммы
  2. Коммуналка может стать вдвое дешевле: кому в 2026 году положена скидка до 50% и как ее оформить
  3. На кассах больше не будет как раньше: с 7 мая во всех супермаркетах вводятся новые требования

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Прошли новые тесты: эксперты назвали лучший метод быстрого роста мышц

Гид по Казани

3 часа назад

Где провести свидание в Казани — подборка атмосферных мест

уничтожение борщевика сосновского цена

Гороскопы

9 часов назад

Судьба приготовила ему роскошную жизнь: один знак Зодиака будет невероятно счастлив до 2046 года

Гид по Казани

3 дня назад

Преобразите жизнь этой весной: что сделать до лета

угс для собак в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Лето без моря: разлив нефти грозит курортам Черного моря в 2026 году

Не у нас

день назад

Что грозит блогерам в старости: эксперт Сафонов раскрыл, что их ждет на пенсии

Не у нас

день назад

Эксперт Кокова раскрыла, чем грозит найденная на улице флешка

Кулинария

день назад

Старый рецепт оказался лучше модных лайфхаков: маринад по ГОСТу превращает шашлык в сочное удовольствие

Польза

8 часов назад

Зачем инспекторы ГАИ всё чаще требуют показать телефон: водителям объяснили, что отвечать на проверке
Новости Казани
53 минуты назад

Пассажиров сняли с рейса Казань — Новосибирск из-за ссоры на борту

В аэропорту Казани двух пассажиров сняли с рейс...

Новости Татарстана

36 минут назад

Нижнекамский пенсионер потерял 1,2 млн рублей мошенникам

Гид по Казани

день назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

Новости Казани

час назад

Центр Москвы перекроют на репетицию парада Победы

Не у нас

час назад

Минтранс заявил о новой схеме движения на подходах к Крымскому мосту
Музыкальная программа фестиваля медиаискусства ...
Интересное в Казани
20 часов назад

Музыкальная программа фестиваля медиаискусства НУР расширяется Впервые событие займет сразу два дня

Не у нас

час назад

В РАН сообщили о возможных магнитных бурях на Земле 7-8 мая

Не у нас

час назад

Под землёй 39 тыс. лет: в вечной мерзлоте нашли загадочный вид хищного протиста

Не у нас

час назад

В ГД обсуждают кешбэк на путёвки в детские лагеря с учётом числа детей
Путешествие, которое окупится: гид по Казани дл...
Гид по Казани
5 дней назад

Путешествие, которое окупится: гид по Казани для гостей и жителей со скидками на впечатления