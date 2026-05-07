В «Гознаке» объявили о продаже пятиграммовых золотых слитков

«Гознак» планирует начать выпуск пятиграммовых золотых слитков на фоне роста цен на драгоценные металлы. Об этом генеральный директор компании Аркадий Трачук рассказал Радио РБК. Конкретная ссылка на страницу материала в исходном тексте не указана.

По словам Трачука, подорожание золота повысило минимальный порог входа для инвесторов. Это влияет на покупательскую способность, поэтому компания готовит для рынка новый формат слитков весом пять граммов, которых раньше не было в линейке «Гознака».

В компании уточнили, что продажи таких слитков должны начаться в июне 2026 года. За счет этого «Гознак» рассчитывает вдвое снизить минимальный порог входа для клиентов, которые хотят инвестировать в золотые слитки.

Пятиграммовые слитки будут доступны для покупки и хранения через онлайн-сервис «Гознак.Инвестиции». Также приобрести их можно будет в торговых салонах Московского и Санкт-Петербургского монетных дворов.

Трачук отметил, что цена популярной инвестиционной монеты «Георгий Победоносец» весом 0,25 унции превысила 100 тысяч рублей. По его словам, такая сумма уже ощутима для покупателей.

Глава «Гознака» добавил, что уровень около 50 тысяч рублей мог бы быть интересен тем, кто только хочет попробовать вложения в драгоценные металлы.

Трачук также рассказал о работе компании с зарубежными клиентами в условиях санкций. По его словам, «Гознаку» удается сохранять международные связи, а экспортные продажи остаются значимой частью бизнеса.

Клиентами компании, как отметил Трачук, являются страны, для которых сотрудничество с Россией не находится под запретом, а также давние партнеры «Гознака». Среди направлений он назвал Ближний Восток, Латинскую Америку, Африку и Юго-Восточную Азию.

По словам главы компании, экспортные продажи составляют более четверти выручки «Гознака». За рубежом спросом пользуются банкноты, монеты, банкнотная бумага, а также отдельные специализированные продукты и решения в сфере информационных технологий.

В январе 2026 года цена золота впервые превысила 4800 долларов за унцию. Позднее апрельские фьючерсы поднимались до 5626,8 доллара за унцию, что стало историческим максимумом. После краткого снижения котировки вновь превысили отметку 5000 долларов.

Эксперты «Т-Инвестиций» прогнозируют, что к концу 2026 года золото снова может подняться выше 5000 долларов за унцию.

