Учёные России создали метод распознавания землетрясений в Арктике

Российские ученые получили патент на новый метод, который помогает отличать землетрясения от ледовых процессов в Арктике, в том числе от разрушения ледовых куполов.

Разработка может быть полезна для прогнозирования образования айсбергов. В основе подхода лежит анализ сейсмограмм, где фиксируются объемные волны. По этим данным специалисты определяют характер события и место, где оно произошло.

При изучении сигналов исследователи учитывали их угловую частоту. Этот показатель связан с размером очаговой зоны. У землетрясений такая зона значительно больше, чем у процессов, происходящих во льду.

В ходе работы ученые обработали большой массив сейсмических данных. События распределили по группам, чтобы найти закономерности и понять, связаны ли они с разломными зонами или с краями ледников.

Полученные результаты подтвердили различия между типами сигналов. Эти выводы стали основанием для оформления патента на разработанный метод.

В Арктике регистрируются не только природные, но и техногенные сейсмические события. К ним относятся взрывные работы, строительство портовой инфраструктуры, разрушение ледовых куполов и льдотрясения.

Для разделения таких явлений применяется спектрально-временной анализ частот. Он позволяет выделять признаки, характерные для каждого типа событий.

У разных процессов на спектрограммах заметны свои особенности. Так, промышленные взрывы образуют монохромные полосы, благодаря чему их можно отличить от природной сейсмической активности.

