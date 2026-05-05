Штрафы за сушку белья на балконе: новые нормы для жителей домов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Сушка белья за пределами балкона или на внешней стороне дома может привести к административному штрафу до 15 тысяч рублей. Новые требования связаны с внешним видом фасадов и безопасностью жильцов, сообщает Петербург2.ру.

Жителям многоквартирных домов напомнили, что фасад относится к общему имуществу собственников. Поэтому размещение вещей снаружи здания может рассматриваться как нарушение правил эксплуатации.

Особое внимание уделяется случаям, когда вывешенное белье способно помешать эвакуации при чрезвычайной ситуации. В отдельных регионах действуют дополнительные запреты на сушку вещей на внешних сторонах домов, особенно если окна выходят на улицу.

Эксперты отмечают, что одежду разрешено сушить внутри балконов или в специально предназначенных для этого помещениях. Нарушение правил может привести не только к штрафу, но и к спорам с управляющей компанией.

Управляющие организации обязаны следить за состоянием общего имущества и внешним обликом дома. Поэтому жильцам рекомендуют заранее изучить правила эксплуатации здания и региональные ограничения.

Власти в последние годы уделяют больше внимания благоустройству и санитарному состоянию городских территорий. Новые требования, как отмечается, направлены на поддержание порядка, безопасности и эстетики жилых домов.

Сушка белья на балконе остается привычной практикой для многих россиян. Однако размещать вещи следует так, чтобы они не выходили за пределы балкона, не портили внешний вид фасада и не создавали рисков для соседей.

