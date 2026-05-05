Спрос на отдых в Сочи в майские праздники резко снизился

Перед майскими праздниками туристический рынок Сочи показал снижение спроса. По оценкам экспертов, интерес к отдыху на курорте оказался на 10–20% ниже прошлогоднего уровня, сообщает АТОР.

В начале весны отставание от показателей 2025 года доходило до 20%. К апрелю ситуация немного улучшилась, однако полностью компенсировать падение спроса не удалось.

Одной из причин эксперты называют ценовую политику гостиниц. В начале года сочинские отели подняли тарифы на 10–15%, после чего часть туристов стала выбирать другие направления.

Позднее рынок начал корректировать стоимость размещения. Снижение цен стартовало в марте и продолжилось в апреле, но отдых в Сочи все равно остался достаточно дорогим.

Стоимость суток в отеле начинается примерно от 1,5–2,3 тысячи рублей. При этом авиабилеты из регионов в Сочи в середине весны в отдельных случаях достигали 17 тысяч рублей в одну сторону.

Из-за такого соотношения расходов короткие поездки стали менее привлекательными. Часть туристов предпочла более доступные курорты.

Еще одним фактором стала нестабильная работа аэропорта Сочи. Для путешествий на два-три дня точность расписания особенно важна, поэтому любые риски с перелетами снижают интерес к направлению.

На спрос также повлияло ограниченное число выходных в начале мая. Из-за этого туристы чаще выбирали короткие поездки или откладывали отдых.

Изменилась и глубина бронирования. Все больше путешественников принимают решение о поездке за один-два дня до заезда, что усложняет прогнозирование загрузки гостиниц.

По оценкам участников рынка, загрузка отелей в Сочи на майские праздники составляет 60–80%. В среднем она может не превысить 75%, хотя отдельные гостиницы с показателем 80–82% считают такой результат высоким для межсезонья.

Дополнительным сдерживающим фактором стала погода. Весна 2026 года на юге европейской части России оказалась прохладной, а апрель был холоднее нормы примерно на два градуса.

Низкая температура и осадки снизили интерес к пляжному формату отдыха, особенно среди туристов, рассчитывавших на теплую погоду.

На восприятие региона частично повлиял и информационный фон вокруг событий в Туапсе. Этот фактор не стал главным, но сообщения о задымлении вызвали вопросы у части отдыхающих.

На фоне трудностей Сочи другие курорты показали более заметный рост. По оценкам экспертов, бронирования в Анапе увеличились примерно на 40%, в Крыму — на 15%, в Геленджике — на 6%.

Анапа выигрывает в том числе за счет автотуризма из соседних регионов. Для короткого отдыха такой формат оказался удобнее, чем поездка в Сочи с учетом транспортной загруженности.

