SpaceX показала мягкое развертывание спутников Starlink над Землей

Компания SpaceX показала видео, снятое недавно выведенным на орбиту спутником Starlink. Ролик опубликовал 4 мая 2026 года вице-президент по инженерии Starlink Майкл Николлс в социальной сети X, сообщает Space.com.

На кадрах показан полёт одного из 29 спутников, запущенных 1 мая на ракете Falcon 9 со стартовой площадки во Флориде. Видео длится около трёх с половиной минут.

Николлс пояснил, что запись демонстрирует, как спутники Starlink проходят виток по орбите и постепенно расходятся друг от друга после запуска.

Перед стартом аппараты размещаются в ракете плотной стопкой. При выпуске верхняя ступень Falcon 9 медленно вращается, из-за чего каждый спутник получает небольшое отличие в скорости.

Такой способ развертывания помогает аппаратам безопасно разойтись и снизить риск столкновений.

Ранее SpaceX уже публиковала кадры со спутниками Starlink на орбите. Однако обычно они были сняты до полного развертывания и показывали аппараты, закреплённые на верхней ступени ракеты.

Новое видео отличается тем, что на нём видны сразу несколько спутников из группы, состоявшей из 29 аппаратов. Также в ролике показана значительная часть их первого витка вокруг Земли.

Сеть Starlink остаётся крупнейшей спутниковой группировкой в истории. По данным Space.com, на 5 мая 2026 года SpaceX вывела на орбиту 10 296 спутников Starlink, из которых 10 280 находились в рабочем состоянии.

Группировка продолжает расти. С начала 2026 года компания SpaceX провела более 50 запусков Falcon 9, значительная часть которых была связана с выводом новых спутников Starlink.

