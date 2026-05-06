SpaceX показала мягкое развертывание спутников Starlink над Землей
Компания SpaceX показала видео, снятое недавно выведенным на орбиту спутником Starlink. Ролик опубликовал 4 мая 2026 года вице-президент по инженерии Starlink Майкл Николлс в социальной сети X, сообщает Space.com.
На кадрах показан полёт одного из 29 спутников, запущенных 1 мая на ракете Falcon 9 со стартовой площадки во Флориде. Видео длится около трёх с половиной минут.
Николлс пояснил, что запись демонстрирует, как спутники Starlink проходят виток по орбите и постепенно расходятся друг от друга после запуска.
Рекомендуем также:
- Водителей поставили перед жёстким запретом уже сейчас: новое правило ограничило движение с 10 до 22 часов
- Весенняя обрезка решает судьбу всего урожая: три простых шага помогут малине дать до 2 кг ягод с куста даже в короткий сезон
Перед стартом аппараты размещаются в ракете плотной стопкой. При выпуске верхняя ступень Falcon 9 медленно вращается, из-за чего каждый спутник получает небольшое отличие в скорости.
Такой способ развертывания помогает аппаратам безопасно разойтись и снизить риск столкновений.
Ранее SpaceX уже публиковала кадры со спутниками Starlink на орбите. Однако обычно они были сняты до полного развертывания и показывали аппараты, закреплённые на верхней ступени ракеты.
Новое видео отличается тем, что на нём видны сразу несколько спутников из группы, состоявшей из 29 аппаратов. Также в ролике показана значительная часть их первого витка вокруг Земли.
Сеть Starlink остаётся крупнейшей спутниковой группировкой в истории. По данным Space.com, на 5 мая 2026 года SpaceX вывела на орбиту 10 296 спутников Starlink, из которых 10 280 находились в рабочем состоянии.
Группировка продолжает расти. С начала 2026 года компания SpaceX провела более 50 запусков Falcon 9, значительная часть которых была связана с выводом новых спутников Starlink.
Рекомендуем также:
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец