Прошло исследование: молодые работники не доверяют пожилым коллегам
Учёные из Университета Квинсленда выяснили, что молодые сотрудники нередко воспринимают старших коллег через возрастные стереотипы. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Relations, сообщает University of Queensland.
По данным авторов работы, молодые работники чаще считают пожилых сотрудников менее надёжными, хуже обучаемыми и менее способными адаптироваться к новым условиям.
Исследование проводили среди участников из Австралии и Тайваня. Учёные изучали ситуацию в современных компаниях, где люди разных возрастов всё чаще занимают похожие должности и работают на равных уровнях.
Авторы отметили, что при такой структуре молодые специалисты могут оценивать перспективы и профессиональные качества старших коллег не только по результатам работы, но и через призму возраста.
В Тайване исследователи опросили 199 молодых сотрудников консалтинговых и технологических компаний. Их ответы помогли оценить уровень доверия к более возрастным коллегам.
Кроме того, был проведён сетевой эксперимент с участием 177 жителей Австралии. Участникам предложили оценить компетентность 55-летнего инженера, который решал рабочую задачу.
Результаты показали, что молодые участники демонстрировали более низкий уровень доверия к старшему специалисту, хотя выводы не были связаны с его реальной квалификацией.
Учёные считают, что такие установки могут ухудшать взаимодействие в коллективах и мешать нормальному распределению задач между сотрудниками разных возрастов.
По мнению исследователей, старшим работникам важно активнее показывать свои навыки и опыт в рабочих ситуациях. Руководителям, в свою очередь, рекомендуется создавать более инклюзивную среду, где сотрудники разных поколений смогут взаимодействовать без предвзятости.
Доктор Чад Чиу отметил, что полученные данные могут помочь компаниям улучшить работу разновозрастных команд и сохранить карьерные возможности для специалистов старшего возраста.
