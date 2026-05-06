Казахстан хочет прекратить закупки российской электроэнергии с 2027 года

Казахстан рассчитывает к 2027 году отказаться от закупок электроэнергии у России после ввода новых генерирующих объектов. Об этом сообщил заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов, передает LS.

По словам замглавы ведомства, если к концу текущего года или началу следующего будут введены все запланированные энергетические объекты, в 2027 году Казахстан, вероятно, сможет больше не покупать электроэнергию у России.

В последние годы республика была вынуждена импортировать электричество из-за нехватки собственных мощностей. Однако, как следует из данных министерства, дефицит постепенно сокращается.

В 2024 году разница между потреблением и выработкой электроэнергии в Казахстане составляла 2,1 млрд кВт·ч. В 2025 году показатель снизился до 1,5 млрд кВт·ч.

По прогнозу профильного ведомства, в 2026 году дефицит может составить около 1–1,2 млрд кВт·ч. После этого власти планируют свести его к нулю.

Для достижения самообеспечения в энергетике в Казахстане реализуется 81 проект. Среди них — строительство новых электростанций в Алматы, а также парогазовых установок в Кызылорде и Туркестане.

Общий объём инвестиций в создание новых энергомощностей превышает 25 млрд долларов.

