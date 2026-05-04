Не у нас

Интеллект определяет таланты: учёные раскрыли неожиданные выводы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Исследователи изучили связь между математическими и музыкальными способностями и пришли к выводу, что она во многом объясняется общим уровнем интеллекта. Работа опубликована в журнале Journal of Intelligence.

Авторы отметили, что люди с сильными математическими навыками нередко показывают хорошие результаты и в музыкальных заданиях. Однако это не означает, что один вид способностей напрямую вызывает развитие другого.

Музыкальные навыки включают восприятие ритма, высоты звука, мелодии и гармонии. Математические способности связаны с пониманием чисел, закономерностей, вычислений и логических отношений.

Рекомендуем также:

  1. Хозяйки больше не варят свеклу часами: всего одна ложка на литр воды — и результат удивляет уже через 7 минут
  2. Ловушка для водителей уже работает: за какую деталь камеры начали массово выписывать штрафы и кто оказался вне зоны риска

Обе сферы требуют концентрации, памяти и умения распознавать структуры. Именно это сходство может создавать впечатление тесной связи между музыкой и математикой.

В исследовании участвовали 170 молодых людей. Их разделили на три группы: с математической подготовкой, с музыкальной подготовкой и без выраженной специализации в этих областях.

Участники выполняли задания на музыкальное восприятие, чувство ритма и математические навыки. Также ученые оценивали общий уровень интеллектуального развития.

Результаты показали, что прямая связь между музыкальными и математическими показателями оказалась слабой. При этом обе группы способностей заметно зависели от общего интеллекта.

После учета интеллектуального фактора связь между успехами в музыке и математике почти исчезала. Это позволило исследователям сделать вывод, что ключевую роль играет не прямое влияние одной сферы на другую, а общий уровень когнитивного развития.

Авторы работы считают, что полученные данные помогают точнее объяснить, почему одни и те же люди могут показывать высокие результаты в разных интеллектуально сложных областях.

Рекомендуем также:

  1. ОСАГО пересчитают по вашему графику: почему за езду по выходным придется платить больше
  2. Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы
  3. Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

46 минут назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

цикл жизни клопов в квартире

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

2 дня назад

Как обновить квартиру и сохранить спокойствие — подборка для Казани

татуировки хной в Казани

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

В Казани средняя стоимость частных домов оказал...

Новости Казани

18 минут назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Новости Татарстана

55 минут назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье
GAR: Киев намерен оспорить решение арбитража о ...
Новости Татарстана
5 дней назад

GAR: Киев намерен оспорить решение арбитража о выплате $104 млн Татарстану

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

Новости Татарстана

2 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни

Новости Казани

2 часа назад

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы «зонтичного» поручительства
«Приходят без опыта, а через полгода зарабатыва...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Приходят без опыта, а через полгода зарабатывают стабильно»: где в Казани новичка доводят до результата, а не бросают на старте