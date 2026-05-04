Интеллект определяет таланты: учёные раскрыли неожиданные выводы

Исследователи изучили связь между математическими и музыкальными способностями и пришли к выводу, что она во многом объясняется общим уровнем интеллекта. Работа опубликована в журнале Journal of Intelligence.

Авторы отметили, что люди с сильными математическими навыками нередко показывают хорошие результаты и в музыкальных заданиях. Однако это не означает, что один вид способностей напрямую вызывает развитие другого.

Музыкальные навыки включают восприятие ритма, высоты звука, мелодии и гармонии. Математические способности связаны с пониманием чисел, закономерностей, вычислений и логических отношений.

Обе сферы требуют концентрации, памяти и умения распознавать структуры. Именно это сходство может создавать впечатление тесной связи между музыкой и математикой.

В исследовании участвовали 170 молодых людей. Их разделили на три группы: с математической подготовкой, с музыкальной подготовкой и без выраженной специализации в этих областях.

Участники выполняли задания на музыкальное восприятие, чувство ритма и математические навыки. Также ученые оценивали общий уровень интеллектуального развития.

Результаты показали, что прямая связь между музыкальными и математическими показателями оказалась слабой. При этом обе группы способностей заметно зависели от общего интеллекта.

После учета интеллектуального фактора связь между успехами в музыке и математике почти исчезала. Это позволило исследователям сделать вывод, что ключевую роль играет не прямое влияние одной сферы на другую, а общий уровень когнитивного развития.

Авторы работы считают, что полученные данные помогают точнее объяснить, почему одни и те же люди могут показывать высокие результаты в разных интеллектуально сложных областях.

