Не у нас

Хакеры обманули ИИ и сняли 150 тысяч долларов с кошелька Grok

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Искусственный интеллект Grok, встроенный в социальную сеть X, оказался связан с инцидентом, при котором из его кошелька вывели токены DRB примерно на 150 тыс. долларов. Атака была проведена с помощью подарочного невзаимозаменяемого токена и скрытой команды, пишет BeInCrypto.

По данным издания, злоумышленник отправил на кошелёк Grok токен членства Bankr Club. После этого у связанного с Grok программного посредника открылись возможности для выполнения операций с переводами.

Затем мошенник направил специально подготовленное сообщение. В нём была скрытая инструкция, которую система восприняла как команду на перевод средств.

Рекомендуем также:

  1. Водителей поставили перед жёстким запретом уже сейчас: новое правило ограничило движение с 10 до 22 часов
  2. Весенняя обрезка решает судьбу всего урожая: три простых шага помогут малине дать до 2 кг ягод с куста даже в короткий сезон

В результате с кошелька Grok были отправлены 3 млрд токенов DRB. Их стоимость на момент операции оценивалась примерно в 150 тыс. долларов.

Атака не была связана с уязвимостью умного контракта. Речь шла о манипулировании поведением искусственного интеллекта с помощью социальной инженерии и скрытых инструкций.

После перевода средства были направлены на адрес злоумышленника. Позднее его профиль в социальной сети X был удалён.

Личность атакующего удалось установить при участии сообщества. После этого, по данным Bankr, злоумышленник вернул около 80% похищенных средств.

Инцидент показал риски использования искусственного интеллекта в системах, где ему предоставлены права на выполнение финансовых операций.

Рекомендуем также:

  1. Сел за руль и вспомнил о правах слишком поздно: инспектор ГИБДД раскрыл, можно ли не разворачиваться
  2. Хитрость со стаканом творит чудеса: из обычного теста выходит пышный сырный пирог к чаю
  3. Старый рецепт оказался лучше модных лайфхаков: маринад по ГОСТу превращает шашлык в сочное удовольствие

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

JSHS: эксцентрические упражнения дают лучший эффект при меньших нагрузках

Гид по Казани

22 часа назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

живучий как таракан

Гороскопы

день назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

2 дня назад

Преобразите жизнь этой весной: что сделать до лета

ландшафтные работы в челябинске в Челябинске

Не у нас

день назад

Casio показала часы AE1600HX за 46 долларов с батарейкой на 10 лет

Не у нас

6 часов назад

Лето без моря: разлив нефти грозит курортам Черного моря в 2026 году

Не у нас

4 часа назад

Что грозит блогерам в старости: эксперт Сафонов раскрыл, что их ждет на пенсии

Кулинария

день назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Урожай взлетает до 6 кг с каждой грядки без дорогих удобрений: чем полить клубнику в цветении вместо йода и бора
Новости Казани
5 часов назад

Обезглавившую ребенка няню оставили в психбольнице Казани

Суд признал невменяемой женщину, совершившую тя...

Новости Казани

36 минут назад

15 казанцев обвинены в мошенничестве на 35,5 млн рублей

Новости России

час назад

На кассах больше не будет как раньше: с 7 мая во всех супермаркетах вводятся новые требования

Новости Казани

час назад

Аренда жилья в Казани подешевела на 8% за квартал

Новости Казани

час назад

Стоимость аренды квартир в Казани снизилась на 8%
Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по д...
Новости Казани
день назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

Новости Казани

час назад

В Казани за два дня изъяли 240 электросамокатов

Новости Татарстана

час назад

В Челнах возбуждены уголовные дела о краже сыра

Не у нас

час назад

Минпромторг поддержал НДС на зарубежные интернет-товары
Где в Казани заботятся о внешности и красоте
Гид по Казани
4 дня назад

Где в Казани заботятся о внешности и красоте