Покупка автомобиля в России может быть наиболее выгодной весной или ближе к концу года. Об этом рассказал президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин в беседе с Российская газета.

По словам эксперта, раньше перед Новым годом дилеры часто предлагали покупателям скидки на автомобили в размере 5–10%. Сейчас похожие возможности для торга также сохраняются.

Подщеколдин отметил, что весной можно попробовать договориться о более выгодной цене, если покупатель не собирается продавать машину в ближайшие два года. В таком случае есть шанс приобрести автомобиль, выпущенный в конце прошлого года, со скидкой около 5%.

Ещё один подходящий период для покупки — вторая половина года и его завершение. В это время дилеры и производители обычно стараются распродать оставшиеся автомобили и выполнить годовые планы.

Эксперт подчеркнул, что в такие месяцы покупатель может получить более гибкие условия и обсудить цену с продавцом.

При этом ситуация на рынке меняется каждый год. Например, в 2022 году наблюдался дефицит автомобилей, из-за чего цены росли.

Сейчас машин на рынке достаточно, однако дилеры и производители заинтересованы в том, чтобы продать их до конца года.

Таким образом, наиболее удачными периодами для покупки Подщеколдин назвал весну, когда распродаются прошлогодние автомобили, и конец года, когда участники рынка стремятся закрыть планы продаж.

