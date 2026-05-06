Не у нас

Глава РОАД Подщеколдин раскрыл, когда выгоднее купить машину в 2026 году

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Покупка автомобиля в России может быть наиболее выгодной весной или ближе к концу года. Об этом рассказал президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин в беседе с Российская газета.

По словам эксперта, раньше перед Новым годом дилеры часто предлагали покупателям скидки на автомобили в размере 5–10%. Сейчас похожие возможности для торга также сохраняются.

Подщеколдин отметил, что весной можно попробовать договориться о более выгодной цене, если покупатель не собирается продавать машину в ближайшие два года. В таком случае есть шанс приобрести автомобиль, выпущенный в конце прошлого года, со скидкой около 5%.

Рекомендуем также:

  1. Водителей поставили перед жёстким запретом уже сейчас: новое правило ограничило движение с 10 до 22 часов
  2. Весенняя обрезка решает судьбу всего урожая: три простых шага помогут малине дать до 2 кг ягод с куста даже в короткий сезон

Ещё один подходящий период для покупки — вторая половина года и его завершение. В это время дилеры и производители обычно стараются распродать оставшиеся автомобили и выполнить годовые планы.

Эксперт подчеркнул, что в такие месяцы покупатель может получить более гибкие условия и обсудить цену с продавцом.

При этом ситуация на рынке меняется каждый год. Например, в 2022 году наблюдался дефицит автомобилей, из-за чего цены росли.

Сейчас машин на рынке достаточно, однако дилеры и производители заинтересованы в том, чтобы продать их до конца года.

Таким образом, наиболее удачными периодами для покупки Подщеколдин назвал весну, когда распродаются прошлогодние автомобили, и конец года, когда участники рынка стремятся закрыть планы продаж.

Рекомендуем также:

  1. Сел за руль и вспомнил о правах слишком поздно: инспектор ГИБДД раскрыл, можно ли не разворачиваться
  2. Хитрость со стаканом творит чудеса: из обычного теста выходит пышный сырный пирог к чаю
  3. Старый рецепт оказался лучше модных лайфхаков: маринад по ГОСТу превращает шашлык в сочное удовольствие

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

JSHS: эксцентрические упражнения дают лучший эффект при меньших нагрузках

Гид по Казани

22 часа назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

появились тараканы в квартире что

Гороскопы

день назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

3 дня назад

ЗОЖ без крайностей: как сделать здоровье частью повседневной жизни

плиточник сантехник спб в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Casio показала часы AE1600HX за 46 долларов с батарейкой на 10 лет

Не у нас

6 часов назад

Лето без моря: разлив нефти грозит курортам Черного моря в 2026 году

Не у нас

4 часа назад

Что грозит блогерам в старости: эксперт Сафонов раскрыл, что их ждет на пенсии

Кулинария

день назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Урожай взлетает до 6 кг с каждой грядки без дорогих удобрений: чем полить клубнику в цветении вместо йода и бора
Новости Казани
5 часов назад

Обезглавившую ребенка няню оставили в психбольнице Казани

Суд признал невменяемой женщину, совершившую тя...

Новости Казани

36 минут назад

15 казанцев обвинены в мошенничестве на 35,5 млн рублей

Новости России

час назад

На кассах больше не будет как раньше: с 7 мая во всех супермаркетах вводятся новые требования

Новости Казани

час назад

Аренда жилья в Казани подешевела на 8% за квартал

Новости Казани

час назад

Стоимость аренды квартир в Казани снизилась на 8%
Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по д...
Новости Казани
день назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

Новости Татарстана

час назад

В Челнах возбуждены уголовные дела о краже сыра

Новости Казани

2 часа назад

В Авиастроительном районе Казани отключат воду на сутки

Новости Казани

3 часа назад

В Казани изъяли 240 электросамокатов за нарушения
Где заказать с доставкой — лучшие сервисы в одн...
Гид по Казани
4 дня назад

Где заказать с доставкой — лучшие сервисы в одном проекте