Эксперт Кокова раскрыла, чем грозит найденная на улице флешка
Мошенники стали использовать флеш-накопители с вредоносными программами для проникновения в сети компаний. Такие устройства специально оставляют возле офисов, в лифтах деловых центров и на парковках, сообщила эксперт по информационной безопасности Илона Кокова в беседе с РИА Новости.
По словам специалиста, многие люди, нашедшие флешку, подключают её к рабочему компьютеру. Злоумышленники рассчитывают именно на любопытство сотрудников.
На накопителе может находиться файл, замаскированный под обычный документ или изображение. При попытке открыть его запускается вредоносная программа.
Кроме того, устройство может определяться компьютером не как флешка, а как другой тип оборудования. В этом случае возможен автоматический запуск опасных команд. Также не исключено физическое повреждение техники из-за скачка напряжения.
После заражения компьютера преступники могут получить доступ к учётным данным, паролям, переписке и служебной информации. Эти сведения затем могут быть похищены, удалены или зашифрованы.
Такая атака способна поставить под угрозу не только отдельный компьютер, но и всю внутреннюю сеть организации.
Кокова рекомендует никогда не подключать найденные флеш-накопители к рабочим или личным устройствам. Если носитель обнаружен в офисе, его нужно передать в отдел информационных технологий или службу безопасности.
Если флешка найдена в общественном месте, наиболее безопасным вариантом эксперт назвала её утилизацию.
Специалист подчеркнула, что предмет, который выглядит как бесплатная находка, может оказаться не удачей, а частью мошеннической схемы.
