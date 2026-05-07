Богословы заявили, апокалипсис грозит миру при строительстве Третьего храма

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Русская Православная Церковь напоминает верующим о библейских пророчествах, связанных с возможным восстановлением Третьего Храма в Иерусалиме и темой последних времен. При этом богословы призывают не поддаваться страху, а уделять больше внимания духовной жизни. Ссылка на страницу первоисточника в предоставленном тексте не указана.

В православной традиции апокалипсис понимается не только как катастрофа, а как время Второго Пришествия Христа и Страшного суда. Согласно церковному учению, праведники наследуют Небесный Иерусалим, а грешники будут осуждены.

Одним из признаков приближения последних времен богословы называют возможное восстановление Третьего Храма в Иерусалиме. Первые два храма были разрушены, поэтому строительство нового сооружения на этом месте многие связывают с исполнением библейских пророчеств.

Еще одним важным признаком представители Церкви считают духовный упадок общества. Речь идет об ослаблении веры, отходе от христианских ценностей, уменьшении любви между людьми и размывании нравственных ориентиров.

В то же время в Церкви призывают осторожно относиться к попыткам точно предсказывать будущее или искать прямые знамения в каждом событии. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе напомнил евангельские слова Христа о том, что врата ада не одолеют Церковь.

По словам Кипшидзе, Церковь будет существовать до конца времен независимо от внешних обстоятельств. Поэтому главной задачей христианина остается не поиск тайных предсказаний, а забота о собственном спасении, укрепление веры и исполнение Божиих заповедей.

В материале также приводятся параллели с другими пророчествами. В частности, некоторые толкователи связывают отдельные тексты Нострадамуса с возможными мировыми конфликтами и экономическими потрясениями. Упоминаются и предсказания Ванги о масштабном конфликте на Востоке.

При этом такие совпадения не рассматриваются как доказательство, а лишь подчеркивают интерес людей к теме будущего и духовного состояния человечества.

В Русской Православной Церкви отмечают, что напоминания о пророчествах не должны вызывать панику. Их цель — побудить людей задуматься о своей жизни, пересмотреть ценности и обратиться к вере.

