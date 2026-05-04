Apple сняла с доступа русский браузер «Луна» из App Store без объяснений
Российский мобильный браузер «Луна» исчез из официального магазина приложений Эпл. Причины удаления пока не называются, официальных разъяснений от площадки или разработчиков на момент публикации не поступало, сообщает Газета.Ru.
Пользователи, которые установили приложение раньше, могут продолжать пользоваться им в обычном режиме. Однако заново скачать браузер на айфон или получить для него обновление через магазин приложений сейчас нельзя.
При этом версия для устройств на базе «Андроида» остается доступной. Приложение по-прежнему можно найти в российском магазине «РуСтор» и международном каталоге «Гугл Плей».
Браузер «Луна» позиционировался как инструмент для защищенного доступа к российским онлайн-сервисам. Среди его особенностей называлась встроенная поддержка отечественных сертификатов безопасности.
В перечень функций также входили блокировка рекламы, защита от средств слежения и фильтрация нежелательного содержимого. Пользователь мог выбирать поисковую систему в зависимости от настроек.
Исчезновение приложения из магазина Эпл может осложнить его дальнейшее распространение среди владельцев айфонов. При этом уже установленные версии, по имеющимся данным, продолжают работать.
