Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Летящей походкой май 2026 года действительно выходит на сцену — и, кажется, делает это под музыку Юрия Антонова. После стремительного и местами нервного апреля последний весенний месяц обещает передышку, переосмысление и мягкий старт в лето.

По прогнозу астролога Василисы Володиной, многие знаки зодиака почувствуют, что готовы к перезагрузке — как внутренней, так и внешней.

Апрель требовал быстрых решений и жесткой реакции на обстоятельства. Май же позволит замедлиться, осмотреться и действовать осознанно. Для кого-то это будет время любви, для других — карьерного рывка или судьбоносного отдыха.

Овен

Для Овнов май начнется бодро и насыщенно. Первая половина месяца принесет множество задач — как рабочих, так и домашних. Темп будет высоким, но вы справитесь, если не станете распыляться на второстепенное. Майские праздники лучше провести с близкими: именно семья станет источником энергии.

После 19 мая появится возможность выдохнуть. Если вы готовите важный проект, не торопите события — спешка сыграет против вас.

С 22 по 29 мая возможны серьезные противостояния. Давление со стороны партнеров или коллектива потребует твердости характера. По словам Василисы Володиной, именно упорство в эти дни даст желаемый результат.

На любовном фронте Овнам повезет особенно. Одинокие могут встретить свою вторую половинку, а пары ощутят новый виток чувств.

Телец

У Тельцов в центре внимания — финансы. Возможны предложения о повышении или идеи, которые помогут закрыть денежные вопросы быстрее, чем вы ожидали.

Многие важные события будут происходить без лишнего шума. Поддержка придет тихо и вовремя. Возможно, именно в мае прозвучит важное признание или даже предложение руки и сердца — без пафоса, но с искренними чувствами.

Во второй половине месяца акцент сместится на семью. Теплые встречи и значимые новости укрепят ваше ощущение стабильности.

Близнецы

До конца майских праздников Близнецы словно замедлятся. Рабочие процессы будут идти спокойно, а личная жизнь — без резких поворотов. Используйте это время для внутренней перезагрузки.

С 12 по 16 мая — период размышлений, а не стартов. Зато после 20 мая вас захватит работа. Переговоры будут складываться удачно, проснется дипломатический талант. Влиятельный человек может оказать поддержку.

Любовь временно отойдет на второй план, но карьерные перспективы окажутся весьма заманчивыми.

Рак

Раки в апреле уже сделали многое, и май — время завершений. Не нужно запускать новые проекты, достаточно довести начатое до логического конца.

Первая половина месяца потребует сосредоточенности. Возможно, придется пожертвовать частью отдыха ради дел.

После 19 мая жизнь станет мягче. Захочется заняться внешностью, обновить гардероб, записаться к мастеру. Появится ощущение, что вы снова нравитесь себе — и это придаст уверенности.

Лев

Май для Львов — месяц проявленности. Первые три недели особенно благоприятны для публичных выступлений, переговоров и лидерства. Вы почувствуете, что находитесь на своем месте.

Отдыхать будет некогда, но рядом окажется человек, готовый поддержать. Не забывайте благодарить за помощь.

После 21 мая фокус сместится на коллективные проекты. Совместные инициативы принесут не только результат, но и удовольствие.

Дева

Девы сосредоточатся на учебе и саморазвитии. Экзамены, новые навыки или бытовые задачи потребуют внимания. Майские праздники — отличное время для наведения порядка в знаниях и делах.

В середине месяца возможны хорошие новости, в том числе финансовые. Вторая половина мая будет более суматошной, но поддержка близких поможет избежать выгорания.

Весы

Весы станут мастерами коммуникации. Командировки, звонки, переписка — вы будете в центре информационных потоков. Это подходящее время для изучения языков и профессионального роста.

22–23 мая могут принести событие, которое повлияет на дальнейший путь. Даже случайный разговор окажется знаковым.

Во второй половине месяца возможна путаница в документах или планах. Будьте внимательны к деталям и не перекладывайте ответственность полностью на других.

Скорпион

Скорпионам предстоит разобраться с последствиями апрельских решений. Работы будет много, но именно сейчас важно не игнорировать отдых.

После 19 мая на первый план выйдут партнерские отношения — как в бизнесе, так и в любви. С 22 по 29 мая возможны напряженные разговоры о деньгах или совместном имуществе. Сохраняйте спокойствие и не принимайте решений на эмоциях.

Стрелец

Май проверит смелость Стрельцов. Возможности для заработка появятся, но потребуется решительность.

С 7 по 14 мая возможны приятные сюрпризы — деньги или поддержка от близких. Лучшие дни для поездок — 12–14 мая.

По словам астролога, Юпитер находится в сильной позиции, и это окно возможностей не будет открыто вечно. Действуйте сейчас.

Козерог

Начало месяца Козероги посвятят дому и бытовым вопросам. Делегирование станет ключом к сохранению энергии.

С 21 по 24 мая — удачный период для переговоров и сложных разговоров. В конце месяца возможны напряжения в личной жизни из-за внешнего давления. Важно защитить партнера и не позволить обстоятельствам разрушить гармонию.

Водолей

Водолеи захотят выйти в свет. Социальная активность принесет вдохновение и новые идеи. С 16 по 19 мая возможен всплеск креатива — фиксируйте даже самые смелые мысли.

С 21 по 24 мая появится шанс завершить затянувшиеся дела. После этого придет ощущение, что пора строить что-то принципиально новое.

Рыбы

Для Рыб май — месяц творчества и детей. Хорошее время для презентации проектов и укрепления семейных связей.

В начале месяца стоит осторожнее относиться к тратам. В середине мая возможны короткие поездки и важные разговоры, которые закроют старые вопросы.

По словам Василисы Володиной, май и июнь — последние легкие месяцы перед сменой энергии. Поэтому Рыбам стоит радоваться жизни и не откладывать счастье на потом.

Май 2026 года обещает стать переходным месяцем — от напряженной весны к яркому лету. Для кого-то это время любви, для кого-то — карьеры или внутреннего роста. Главное, как советует астролог, не просто реагировать на события, а проживать их осознанно, сообщает fontanka.ru.

