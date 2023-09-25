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· Виктория Козырева

Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями

Какие болезни беспокоят казанцев сегодня и как их вылечить?
Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями

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Сегодня современная медицина может предложить массу лечений, которые позволяют своевременно лечить распространенные и редкие болезни. Несмотря на это, есть иные методы лечения, которые не уступают по своей эффективности, а в некоторых случаях могут поправить здоровье лучше медикаментов.

По данным опроса, проведенного ProKazan, были выявлены наиболее распространенные заболевания среди жителей Казани. Оказалось, что самым популярным недугом стало пониженное и повышенное давление, а также сердечно-сосудистые заболевания.

Как нормализовать давление, устранить симптомы раздраженного кишечника и убрать акне, - на эти и другие вопросы ProKazan ответил Ильшат Салахов, основатель оздоровительного центра "Хиджама Аль Сихат".

Как работает хиджама?

Во время процедуры специалист применяет специальные баночки на определенные точки тела, притягивая токсины и застоявшуюся кровь к поверхности кожи. Когда стаканы удаляются, образуется легкая ранка, через которую выводится жидкость. В результате это подталкивает кровь к опухшим и обездвиженным областям, улучшая прохождение крови по сосудам и восстанавливая ее нормальный поток.

Проблемы с повышенным и пониженным давлением? Хиджама поможет!

Симптомы, которые возникают из-за повышенного и пониженного артериального давления: головная боль, частое головокружение, утомляемость, слабость и холодные конечности. Если все перечисленные пункты вам знакомы, то рекомендуем обратиться к специалистам. Как правило, сосудосуживающие и сосудорасширяющие таблетки, назначенные врачами, могут лишь скрыть симптомы, а не устранить их.

В данном случае хиджама помогает искоренить саму проблему - разжижает кровь, улучшает ее состав и нормализует давление путем проколов в области спины, лопаток, шеи и головы. Как рассказал Ильшат Салахов, за несколько приемов у пациентов наблюдается заметное улучшение после приема хиджамы. Застоявшуюся кровь с токсинами выходят наружу, что приводит в порядок повышенное и пониженное давление.

Важно! Хиджама проводится вне периода обострения гипертонической болезни.

Ильшат Салахов, основатель оздоровительного центра "Хиджама Аль Сихат"

Что делать, если проблемы с ЖКТ?

Основными симптомами желудочно-кишечного тракта является метеоризм, скопление газов, запор, ноющая боль в области живота и диарея.

При этой проблеме врачи чаще всего рекомендуют определенные медикаменты и назначают строгую диету. Хиджама помогает оказать дополнительное лечение при заболеваниях ЖКТ - очищает все органы тела от различных примесей, остатков лекарств и помогает убрать болевые ощущения в области живота. Дело в том, что при кровопускании организм обновляется, что положительно влияет на внутренние органы.

Ильшат Салахов, основатель оздоровительного центра “Хиджама Аль Сихат” рассказал пример того, как процедура хиджама помогает побороть проблемы с ЖКТ:

“Был случай, когда мои пациенты страдали из-за того, что ходили в туалет всего 1 раз в 3 дня. Но после прохождения 1 процедуры хиджамы, они восстановили свой организм и он начал работать, как часы. Метод хиджамы успешно применяется и при синдроме раздраженного кишечника, признаками которого становится постоянное вздутие живота и метеоризм,” - поделился Ильшат Салахов.

Ильшат Салахов и Ландыш Салахова, основатели оздоровительного центра "Хиджама Аль Сихат"и Виктория Козырева, журналист ProKazan

7 походов к косметологу = 1 хиджаме

Как рассказала Ландыш Салахова, мастер по хиджаме, люди, страдающие акне и угревой сыпью обычно посещают к косметологу, где им назначают ряд комплексных процедур. Если случай тяжелый, то лечение проходит медленно, а иногда безрезультатно.

Хиджама, применяемая в косметологии, оказывает мощное воздействие на кожу, способствуя улучшению ее состояния и регенерации. Во время процедуры вакуумные банки накладываются на проблемные участки кожи, на которых располагаются акне и рубцы от постакне. После процедуры у пациентов наблюдается увеличение тонуса и эластичности кожи и снижается пигментация. Это происходит благодаря активации обменных процессов в клетках и улучшению микроциркуляции в коже.
Ландыш Салахова, специалист по хиджаме рассказала о том как хиджама влияет на качество кожи:

"Ко мне часто обращались пациенты, которые не могли вылечить тяжелую стадию постакне. Но после трех процедур, кожа на лице и теле нормализовалась и восстановились воспалительные процессы," - прокомментировала основательница оздоровительного центра.

Почему 7 походов к косметологу = 1 хиджаме и с какими редкими проблемами борется процедура? Читайте в предыдущем материале ProKazan!

Ильшат Салахов и Ландыш Салахова, основатели оздоровительного центра "Хиджама Аль Сихат"

Актуально в осеннюю пору: восточная медицина борется со стрессом

Улучшенное кровообращение помогает организму более эффективно справиться с хандрой, бессонницей и апатией. Кроме того, в процессе хиджамы происходит выделение эндорфинов - гормонов радости и удовольствия, которые способствуют снижению уровня стресса и улучшению настроения. Эндорфины также имеют анальгетическое действие, снижая боль и напряжение в организме.
Хиджама - эффективное средство для устранения многих заболеваний, которое положительно воздействует на психологическом и физическом уровне! Напомним, что применение хиджамы требует профессиональных навыков, поэтому перед проведением процедуры стоит обратиться к опытному специалисту, чтобы получить максимальную пользу и избежать возможных осложнений.

Оздоровительный центр "Хиджама Аль Сихат", работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Адрес: Академика Сахарова 25. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте или по телефону: 8(927)465-25-25.

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