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Поцелованные богом: Володина назвала 4 знака зодиака, которым неимоверно повезет в 2024 году

Поцелованные богом: Володина назвала 4 знака зодиака, которым неимоверно повезет в 2024 году

Фото: открытые источники

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Покровитель следующего года - Зеленый деревянный дракон. Он окажет большую честь для некоторых знаков зодиака, считает Василиса Володина.

Teleprogrammа публикует звездный прогноз.
Речь о Стрельцах, Тельцах, Козерогах.

Не будет легких денег, но будет много шансов, которые помогут их получить.
Стрельцы поменяют род деятельности, смогут получить повышение, за которым вполне ожидаемо последует рост доходов.

Тельцы совершат огромный прыжок по карьерной лестнице, сразу через несколько ступенек, и будут невероятно успешны во всем, что касается новых проектов и больших денег.

Козерогам предстоит познать финансовую стабильность, но это - не самое главное. Главное в том, что они реализуют свои давние мечтания.

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