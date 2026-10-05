Экономика

Карты шести банков теперь дают скидку на покупки на Ozon

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Оплатить покупки на Ozon со скидкой теперь можно картами шести банков. В последние месяцы к программе «Зеленая цена» подключились ОТП Банк, Кредит Европа Банк и Роял Кредит Банк, а до них в ней участвовали Озон Банк, Совкомбанк и МТС Банк. Остальные банки присоединяться не торопятся, сообщает «Российская газета».

Дополнительную скидку банк-участник оплачивает частично, и ее размер для всех партнеров одинаков. Так, при скидке 2% товар ценой 900 рублей обойдется покупателю в 882 рубля, а продавец получит разницу либо целиком деньгами от банка, либо частично баллами. Программа работает с осени прошлого года, и участвовать в ней могут как крупные игроки, так и небольшие региональные банки, у которых нет «миллиардных бюджетов на промо». Открытая модель, при которой скидка не зависит от того, чем платит покупатель, действует пока не на всех площадках: Яндекс Маркет дает 3% тем, кто расплачивается картами ВТБ или Яндекс Банка, а на Wildberries скидку по-прежнему дают только за оплату WB-кошельком. ВТБ после объявления о стратегическом партнерстве с площадкой сообщил о кешбэке за покупки на ней, однако равным доступом это пока не стало. Банк России ранее настаивал на открытом доступе к скидкам, а сам спор банков и маркетплейсов длится больше года.

Старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова называет такую программу платным маркетинговым каналом: крупным банкам вроде Сбера, ВТБ, Альфа-Банка и Т-Банка со своими экосистемами он может быть неинтересен, а средние и нишевые банки за счет аудитории Ozon, наоборот, могут привлекать клиентов. По ее оценке, стороны пришли к определенному компромиссу: открытая модель ЦБ фактически работает через Ozon на коммерческих условиях, Wildberries сохраняет закрытую модель, но если закон все же примут, площадке придется открыться.

В Ozon говорят, что банки проявляют интерес к программе, а партнеры фиксируют рост транзакций. В МТС Банке, подключившемся к «Зеленой цене» в мае, за пять месяцев число операций по его картам на площадке выросло почти в 11 раз, а оборот на одну карту — в 2,5 раза; Совкомбанк летом сообщал о росте транзакций в 2,5 раза и о том, что за два месяца больше 5% активных клиентов привязали карты к Ozon. Директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко считает участие банка оправданным, если скидка позволяет привлечь клиента и удержать его в экосистеме, поэтому новые участники подключаются постепенно. По данным исследования «Выберу.ру», за пределами площадки картой маркетплейса пользуются лишь 21% опрошенных.

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