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ВТБ провел первую сделку с криптоактивами

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Брокер ВТБ заключил первые сделки с цифровой ва...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Брокер ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой для клиентов – юридических лиц с расчетом через цифровой депозитарий.

ВТБ включен в реестр цифровых депозитариев Банка России и 6 октября провел пилотную сделку в российской инфраструктуре. Она подтвердила бесперебойность работы систем и процессов по торговле, учету и хранению цифровых активов до запуска услуги для широкого круга клиентов.

«Сделка cо стейблкоинами заключена с юридическими лицами, клиентами брокера.

Расчеты прошли по цифровым счетам Цифрового депозитария, созданного на базе Депозитария ВТБ. Доступ в блокчейн осуществлен через вышестоящий цифровой депозитарий», - сообщила руководитель депозитария ВТБ Ольга Ким.

Цифровой депозитарий ВТБ ведет учет и хранение цифровых валют и прав. Для клиентов это означает, что их активы учитываются у регулируемого участника рынка, который обеспечивает надежность и прозрачность инфраструктуры. Для рынка первые сделки через посредников из реестра ЦБ показывают, как новые правила работают на практике.

Закон «О цифровых валютах и цифровых правах» действует с 1 сентября. Сделки с криптовалютой в России возможны только через посредников, включенных в реестры ЦБ. Правила допуска начали действовать с 5 октября 2026 года.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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