Закон приняли тихо: за сбор этих грибов заставят заплатить миллион рублей
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С 12 октября 2023 года в России начали действовать новые строгие правила, касающиеся сбора грибов. Особенно это касается тех видов, которые занесены в Красную книгу. Теперь даже случайный сбор может обернуться серьёзными последствиями, а публикация фото в соцсетях — стать поводом для возбуждения дела.
Какие грибы теперь под запретом?
В список запрещённых входят около 41 вида грибов, в том числе:
Трюфель летний — деликатес, востребованный гурманами.
Мухомор крошащийся, паутинник душистый — ядовитые, но редкие.
Вешенка небродийская, шишкогриб хлопьеножковый — малоизвестные, но охраняемые.
Опенок чеканный, трутовик корнелюбивый — встречаются в отдельных регионах.
А в некоторых субъектах РФ в региональные Красные книги внесли даже белые грибы, подосиновики и подберёзовики. Поэтому перед походом в лес важно свериться не только с федеральным списком, но и с местными правилами.
Как наказывают?
Случайный сбор — штраф до 5000 рублей, даже если вы не знали, что гриб охраняемый.
Умышленный сбор — штраф до 1 млн рублей и принудительные работы до 4 лет.
Продажа группой лиц — до 9 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей.
Публикация фото/видео с процессом сбора охраняемых грибов — до 6 лет тюрьмы и штраф до 2 млн рублей.
Почему так строго?
По словам экспертов, различить обычные и охраняемые грибы под силу далеко не каждому — иногда даже опытные грибники путаются. Например, одна сыроежка может быть под охраной, а другая — нет. Разницу отличит только специалист.
Кроме того, региональные Красные книги ежегодно обновляются. То, что было разрешено в прошлом году, сегодня может быть под запретом.
Как обезопасить себя?
Перед походом в лес обязательно ознакомьтесь с актуальной Красной книгой своего региона.
Не собирайте незнакомые грибы.
Если гриб вызывает сомнение — лучше сфотографируйте, но не трогайте.
Не публикуйте фото редких грибов с подписью "нашёл и забрал" — это может быть расценено как доказательство нарушения.
Следите за новыми изменениями в законах — они могут обновляться каждый год.
Интересные факты:
В некоторых регионах РФ штраф за сбор грибов выше, чем за незаконную охоту.
В Италии сбор трюфелей разрешён только по лицензии, с контролем через GPS.
В России уже были случаи, когда грибников оштрафовали за посты в соцсетях.
Вывод: теперь поход за грибами — не просто прогулка, а ответственность. Прежде чем брать корзину и идти в лес, обязательно проверьте, какие виды можно собирать в вашем регионе. Иначе даже случайное фото может стоить очень дорого.
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