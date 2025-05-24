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Закон приняли тихо: за сбор этих грибов заставят заплатить миллион рублей

С 12 октября 2023 года в России начали действов...

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С 12 октября 2023 года в России начали действовать новые строгие правила, касающиеся сбора грибов. Особенно это касается тех видов, которые занесены в Красную книгу. Теперь даже случайный сбор может обернуться серьёзными последствиями, а публикация фото в соцсетях — стать поводом для возбуждения дела.

Какие грибы теперь под запретом?

В список запрещённых входят около 41 вида грибов, в том числе:

  • Трюфель летний — деликатес, востребованный гурманами.

  • Мухомор крошащийся, паутинник душистый — ядовитые, но редкие.

  • Вешенка небродийская, шишкогриб хлопьеножковый — малоизвестные, но охраняемые.

  • Опенок чеканный, трутовик корнелюбивый — встречаются в отдельных регионах.

А в некоторых субъектах РФ в региональные Красные книги внесли даже белые грибы, подосиновики и подберёзовики. Поэтому перед походом в лес важно свериться не только с федеральным списком, но и с местными правилами.

Как наказывают?

  • Случайный сбор — штраф до 5000 рублей, даже если вы не знали, что гриб охраняемый.

  • Умышленный сбор — штраф до 1 млн рублей и принудительные работы до 4 лет.

  • Продажа группой лиц — до 9 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей.

  • Публикация фото/видео с процессом сбора охраняемых грибов — до 6 лет тюрьмы и штраф до 2 млн рублей.

Почему так строго?

По словам экспертов, различить обычные и охраняемые грибы под силу далеко не каждому — иногда даже опытные грибники путаются. Например, одна сыроежка может быть под охраной, а другая — нет. Разницу отличит только специалист.

Кроме того, региональные Красные книги ежегодно обновляются. То, что было разрешено в прошлом году, сегодня может быть под запретом.

Как обезопасить себя?

  1. Перед походом в лес обязательно ознакомьтесь с актуальной Красной книгой своего региона.

  2. Не собирайте незнакомые грибы.

  3. Если гриб вызывает сомнение — лучше сфотографируйте, но не трогайте.

  4. Не публикуйте фото редких грибов с подписью "нашёл и забрал" — это может быть расценено как доказательство нарушения.

  5. Следите за новыми изменениями в законах — они могут обновляться каждый год.

Интересные факты:

  • В некоторых регионах РФ штраф за сбор грибов выше, чем за незаконную охоту.

  • В Италии сбор трюфелей разрешён только по лицензии, с контролем через GPS.

  • В России уже были случаи, когда грибников оштрафовали за посты в соцсетях.

Вывод: теперь поход за грибами — не просто прогулка, а ответственность. Прежде чем брать корзину и идти в лес, обязательно проверьте, какие виды можно собирать в вашем регионе. Иначе даже случайное фото может стоить очень дорого.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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