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ВТБ: благотворительная программа «Мир без слез» поможет 15 регионам России

Медицинская благотворительная программа «Мир бе...

Фото: пресс-служба ВТБ

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Медицинская благотворительная программа «Мир без слез» в 2025 году охватит 15 регионов страны. ВТБ закупает необходимое оборудование для 16 детских больниц и отделений, готовит образовательные спектакли по финансовой грамотности с подарками для маленьких пациентов. Банк реализует программу уже 22 года.

«Забота о будущем начинается с заботы о тех, кто в ней больше всего нуждается. «Мир без слез» — это не только программа модернизации больниц, но и создание среды, где технологии соприкасаются с человечностью. Для нас важно, чтобы даже в стенах медицинских учреждений дети и их родители могли получать положительные эмоции, которые придают сил на пути к выздоровлению. А финансовая тематика спектаклей и любимые герои помогают узнать что-то новое и помечтать о будущем», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

В 2025 году медицинское оборудование будет передано 16 больницам-партнерам в Ачинске (Красноярский край), Балашихе (Московская область), Благовещенске, Владивостоке, Горно-Алтайске, Ельце (Липецкая область), Казани, Кирове (Приволжский федеральный округ), Москве, Петропавловске-Камчатском, Семикаракорске (Ростовская область), Санкт-Петербурге, Ставрополе и Уфе. Республика Алтай принимает участие в программе впервые. В больницах пройдут спектакли по финансовой грамотности с амбассадором ВТБ Айтишей и героями «Спокойной ночи, малыши!».

Программа спектаклей в этом году традиционно начинается в Москве в Детской городской клинической больнице №9 им. Г.Н. Сперанского, где представление для пациентов пройдет с участием Натальи Голубенцевой, заслуженной артистки России, которая более 50 лет играет любимого всеми персонажа Степашку из «Спокойной ночи, малыши!». Следующий показ запланирован в Кирове.

«Этот год стал юбилейным – 15 лет Детская больница №9 им. Г.Н. Сперанского участвует в медицинской благотворительной программе ВТБ «Мир без слез», которая помогает нам применять высокие стандарты в оказании медицинской помощи маленьким пациентам. «Мир без слез» – это еще большой, веселый, интересный, добрый праздник для детей. Он дает новые знания, вдохновение, хорошее настроение, что немаловажно для скорейшего выздоровления и восстановления каждого ребенка», – главный врач больницы им. Г.Н. Сперанского Иван Афуков.

Программе «Мир без слез» в 2025 году исполняется 22 года. Помощь за эти годы получили 218 детских больниц в 80 субъектах России.

Справка
Социальная ответственность ВТБ — часть ДНК бизнес-структуры банка. ВТБ оказывает широкое содействие повышению качества жизни через поддержку благотворительных и спонсорских проектов в рамках шести целевых программ: «Спортивная страна», «Патриотизм и традиции страны», «Культурная страна», «Здоровая страна», «Образованная страна», «Деловая страна».

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