Новые правила индексации уже определены: как и когда пенсионерам повысят выплаты в 2027 году

В 2027 году пенсионеров ждет новая схема индексации: выплаты повысят по пяти разным порядкам

В 2027 году система повышения пенсий в России станет более гибкой и дифференцированной. Вместо привычной формулы о «двух индексациях» фактически будет действовать сразу пять самостоятельных механизмов увеличения выплат — в зависимости от категории получателя. Об этом рассказал депутат Государственной думы Алексей Говырин в беседе с агентством «Прайм».

Речь идет не только о страховых пенсиях, но и о социальных выплатах, доплатах для отдельных профессиональных категорий и военных пенсионерах. Разбираемся, кто и когда сможет рассчитывать на прибавку.

Две индексации страховых пенсий и отдельная прибавка работающим

В общественном поле закрепилось мнение, что в 2027 году пенсии проиндексируют дважды. Формально это так — но касается прежде всего страховых пенсий.

Первое повышение запланировано на 1 февраля. Оно будет связано с уровнем инфляции за предыдущий год. Вторую индексацию проведут с 1 апреля — с учетом роста доходов бюджета Социального фонда, а также разницы между увеличением средней заработной платы и инфляцией.

При этом работающие пенсионеры получат дополнительный источник увеличения выплат. Помимо февральской и апрельской индексаций, 1 августа Социальный фонд традиционно проведет беззаявительный перерасчет пенсий на основании страховых взносов, перечисленных работодателем за прошлый год. Однако прибавка будет ограничена тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами.

Таким образом, для работающих граждан фактически предусмотрена третья ежегодная корректировка выплат.

Социальные пенсии и госпенсии — по отдельному коэффициенту

Социальные пенсии, а также часть выплат по государственному пенсионному обеспечению повысят с 1 апреля. В этом случае размер индексации будет зависеть от роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

Такой механизм позволяет увязать поддержку с реальной экономической ситуацией и уровнем доходов пожилых граждан. Коэффициент пересчета ежегодно определяется отдельно.

Четыре пересчета для летчиков и шахтеров

Особый порядок действует для представителей отдельных профессий. Бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности доплаты к пенсиям пересматриваются четыре раза в год.

Размер этих выплат зависит от среднемесячного заработка по профессии и продолжительности стажа в отрасли. Перерасчет производится регулярно, что делает систему более чувствительной к изменениям в экономике.

Военные пенсии вырастут с 1 октября

Военные пенсионеры также получают выплаты по отдельному графику. Их пенсии привязаны к денежному довольствию действующих военнослужащих.

Повышение военных пенсий, как правило, происходит с 1 октября — после пересмотра уровня денежного обеспечения. Этот порядок сохранится и в 2027 году.

Возможные размеры прибавки

Эксперты прогнозируют, что с 1 февраля 2027 года индексация может составить около 4%, а с 1 апреля — еще 3,4%. Однако окончательные цифры будут зависеть от макроэкономической ситуации.

Если экономический рост ускорится, апрельская индексация может оказаться на 1–2% выше ожидаемой. При негативном сценарии допускается более значительное повышение — вплоть до 8–10% — для компенсации инфляционных потерь, хотя такой вариант эксперты считают менее вероятным.

Для сравнения: в 2026 году страховые пенсии выросли на 7,6% при инфляции 5,6%.

Система индексации в 2027 году станет более сложной, но при этом — более адресной. Каждая категория пенсионеров получит прибавку по собственному механизму, что фактически и формирует пять различных порядков повышения выплат.

