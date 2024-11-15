Вкуснейший пикантный томатный соус к мясу на зиму: советы шеф-повара

Когда наступает холодное время года, хочется напомнить себе о теплых днях с помощью ароматных и вкусных заготовок. Пикантный томатный соус к мясу — это не только удивительный способ разнообразить зимний стол, но и отличная возможность сохранить урожай томатов.

Вот эксклюзивный рецепт от шеф-повара, который гарантированно станет вашим фаворитом.

Необходимые ингредиенты:

Спелые томаты — 2 кг

Лук — 300 г

Морковь — 200 г

Чеснок — 4 зубчика

Чили — 1 стручок

Сахар — 100 г

Соль — 2 ст. ложки

Черный молотый перец — 1 ч. ложка

Яблочный уксус — 50 мл

Оливковое масло — 100 мл

Лавровый лист, гвоздика — для аромата

Пошаговое руководство:

Приготовление овощной базы: начните с нарезки томатов на кубики, лука и моркови — на мелкие кусочки. Чеснок и чили мелко нарубите. Тушение овощей: на сковороде с оливковым маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте все вместе еще несколько минут. Затем введите в сковороду томаты, чеснок и чили, добавьте лавровый лист и гвоздику. Добавление специй: когда овощи станут мягкими, введите сахар, соль и черный перец. После этого продолжайте тушить на медленном огне до загустения. Доведение до готовности: за несколько минут до окончания варки добавьте яблочный уксус, который придаст соусу необходимую кислинку и яркость вкуса. Консервация: готовый горячий соус аккуратно разлейте по стерилизованным банкам и плотно закрутите. Оставьте в перевернутом виде до полного остывания.

Профессиональные советы:

При выборе томатов отдайте предпочтение наиболее спелым и мясистым сортам, так как они дадут больше вкуса и сочности.

Для более глубокого и насыщенного вкуса соуса можно добавить немного куркумы или кориандра.

Этот соус идеально подходит к мясным блюдам, делая их не только вкуснее, но и ароматнее. Приготовленный в ноябре, он будет радовать вас и ваших близких всю зиму, напоминая о летнем тепле и урожае.

