Новости России

Тайна аристократии скрыта в деталях организма: какая группа крови указывает на дворянские корни

Наука Новости России
Ульяна Сенько Редактор федеральной ленты новостей
Ульяна Сенько
Редчайшая четвёртая отрицательная группа крови ...

Секрет «голубой крови» / PROKAZAN

Подписаться на Дзен.канал

Редчайшая группа крови на планете: почему четвёртая отрицательная до сих пор остаётся загадкой

Идея о том, что «кровь гуще воды», столетиями подчёркивала значение родства и происхождения. Но в XXI веке разговор о наследственности всё чаще выходит за рамки семейных легенд и касается реальной науки — генетики. И в центре внимания исследователей неожиданно оказалась четвёртая отрицательная группа крови — самая редкая в мире.

Её обладатели составляют всего около 1–2% населения Земли. Но дело не только в статистике. За сухими цифрами скрывается целый пласт научных открытий, исторических гипотез и даже социальных мифов.

Редкость, которая породила мифы

С древности общество делилось на сословия, касты и элиты. Привилегированные группы почти всегда были в меньшинстве. Неудивительно, что в массовом сознании редкость нередко ассоциируется с избранностью.

Со временем эта логика перекочевала и в разговоры о генетике. Редкая группа крови стала восприниматься не просто как медицинская особенность, а как некий «биологический знак отличия». Особенно когда речь заходит о четвёртой отрицательной — сочетании, которое встречается реже всего.

Однако учёные подчёркивают: уникальность — не равна превосходству. Это всего лишь результат сложных генетических комбинаций.

Как открыли самую необычную группу

Система групп крови AB0 была описана в начале XX века. В 1901 году Карл Ландштейнер открыл основные группы крови, а уже позже итальянские исследователи Альфредо де Кастелло и Адриано Стурли выделили четвёртую группу — AB.

Она образуется, когда человек наследует антигены A и B одновременно. В сочетании с отрицательным резус-фактором формируется крайне редкий вариант — AB Rh−.

Отрицательный резус-фактор был описан в 1939 году американским врачом Филипом Левиным. Его происхождение до сих пор вызывает научные дискуссии.

Почему резус-отрицательных меньше

Резус-фактор — это белок на поверхности эритроцитов. Если его нет, кровь считается резус-отрицательной. По разным оценкам, таких людей в мире около 15%, но сочетание с группой AB встречается значительно реже.

Интересно, что резус-отрицательный фактор чаще обнаруживается у басков, некоторых семитских народов, а также у отдельных североафриканских и ближневосточных популяций. Учёные связывают это с древними миграциями и относительной изолированностью отдельных этнических групп.

Когда популяция долгое время существует обособленно, редкие мутации могут закрепляться и передаваться из поколения в поколение.

Медицинская особенность, а не «аристократия»

С практической точки зрения четвёртая отрицательная группа крови — одна из самых сложных в донорстве. Её носители могут получать кровь только от ограниченного числа доноров. Зато их плазма подходит людям с любой группой крови, что делает её особенно ценной в экстренной медицине.

Но говорить о «биологической аристократии» учёные не советуют. Группа крови не влияет на интеллект, характер или социальные способности. Это лишь одна из множества генетических характеристик человека.

Тем не менее интерес к редким группам не ослабевает. Они становятся своеобразным «зеркалом» миграций, древних союзов и путей расселения человечества.

Генетика как ключ к прошлому

Изучение редких сочетаний антигенов помогает исследователям восстанавливать картину расселения народов, анализировать генетическое разнообразие и понимать, как формировалась современная цивилизация.

Четвёртая отрицательная группа крови — это не знак избранности, а напоминание о том, насколько сложна и многослойна история человечества. В каждой капле такой крови — след древних дорог, пересечений культур и тысячелетних мутаций.

И именно в этом заключается её настоящая ценность.

Рекомендуем также:

  1. Урожай взлетает до 6 кг с каждой грядки без дорогих удобрений: чем полить клубнику в цветении вместо йода и бора
  2. Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными
  3. Завтрак, который захочется повторять каждый день: яичница в булочке с беконом вместо привычного омлета
  4. Водителей поставили перед жёстким запретом уже сейчас: новое правило ограничило движение с 10 до 22 часов
  5. Звёзды готовят турбулентный период: астролог раскрыла, когда ждать хаос и короткий всплеск везения

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

час назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

раствор от плесени на стенах

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гид по Казани

2 дня назад

ЗОЖ без крайностей: как сделать здоровье частью повседневной жизни

дерево обивка двери в Москве

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч

Гороскопы

день назад

Май 2026 станет месяцем судьбоносных перемен: астрологи раскрыли даты денег, любви и самых опасных периодов
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

34 минуты назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

Новости Казани

3 часа назад

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы «зонтичного» поручительства
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости России

3 часа назад

Тайна аристократии скрыта в деталях организма: какая группа крови указывает на дворянские корни

Новости Казани

3 часа назад

Улица Годовикова в Казани закроется на четыре дня

Новости Казани

4 часа назад

Муниципальные парковки Казани будут бесплатными с 9 по 11 мая
«Натирают зубы содой, а потом платят 80 тысяч з...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Натирают зубы содой, а потом платят 80 тысяч за имплант»: стоматолог из Казани рассказала, почему домашнее отбеливание дорогое удовольствие