Новости России
· Служба новостей

Останется только Китай? Южная Корея запрещает поставлять в Россию иномарки и запчасти к ним

Южная Корея запрещает поставки в РФ иномарок и запчастей к ним
Останется только Китай? Южная Корея запрещает поставлять в Россию иномарки и запчасти к ним

Фото: открытые источники

До недавнего времени Южная Корея не слишком рвалась выполнять требования антироссийских санкций, но в мае 2023 года многое для автомобилистов в России изменится. Дело в том, что Южная Корея решила все-таки ввести запрет на поставки в РФ машин и автомобильных запчастей.

Портал "Автовзгляд" ознакомился с заявлением Министерства торговли Республики Корея и пришел к выводу, что и в РФ, и в Беларусь с 28 апреля товары с ограничением на экспорт поставлять не будут, а сам список товаров расширится с 57 позиций до целых 798.

Что представляют собой новые 741 позиция? Тут есть и запчасти для авто дороже 50 тысяч долларов, товары для автомобилестроения, сталелитейной и химпромышленности. Не повезут стройоборудование, полупроводники, квантовые технологии.

Автоэксперты уверены, что пострадают не только владельцы автомобилей бренда Genesis: в Корее сейчас выпускают запчасти для многих других автомобилей - ЕС, США, Японии.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Клещи сойдут с ума: смертельный аромат для кровопийц

Интересное

3 часа назад

Майские праздники близко: где в Казани покупать проверенно вкусный шашлык

поможет ли вентиляционная сетка от тараканов

Новости России

22 часа назад

Клещей сведет с ума: смертельный аромат для кровопийц

Редакция помогает

3 дня назад

С такими вопросам лучше идти не в поликлинику: казанцам показали, с какими запросами стоит обратиться в платную клинику

установка врезного замка в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

Берите только ее, там точно есть мясо: специалисты Роскачества назвали лучшую тушенку

Новости России

15 часов назад

Найдете в каждом магазине: российский крем оказался дешевле и лучше французского люкса

Новости России

11 часов назад

В мае к выходным добавят еще два дня. Россиян обрадовали новым расписанием на праздник

Новости России

17 часов назад

Будет полностью запрещено снимать наличные: россиянам рассказали о неприятном правиле

Новости России

день назад

Проверьте баланс карты, там +10 000 тысяч: кому 25 апреля придет новое пособие от СФР
Новости России
2 часа назад

«Может привести к полярному бешенству»: чем опасно северное сияние, которое дважды видели весной в наших широтах

«Может привести к полярному бешенству»: чем опасно северное сияние, которое дважды видели весной в наших широтах

Новости России

28 минут назад

Останется только Китай? Южная Корея запрещает поставлять в Россию иномарки и запчасти к ним

Интересное

6 часов назад

«Бесконечно достраивают, а потом продают»: основатель казанской строительной компании рассказал, почему люди боятся жить за городом

Новости Казани

2 часа назад

В Казани водитель сбил ребенка на самокате - его за это сильно побили

Новости Казани

3 часа назад

Казань примет один из шести этапов Гран-при РФ по фигурному катанию
Российские страховщики назвали самые популярные схемы "автоподстав" в Казани: есть способы "выкрутиться" из трудной ситуации
Новости Казани
2 часа назад

Российские страховщики назвали самые популярные схемы "автоподстав" в Казани: есть способы "выкрутиться" из трудной ситуации

Новости Казани

3 часа назад

Стало доступнее: в Казани снизилась стоимость суточной аренды квартир на майские праздники

Новости Казани

3 часа назад

В Татарстане у жены чиновника нашли ценные бумаги 25 иностранных компаний

Новости Казани

4 часа назад

В Татарстане школьницы толпой избили двух сестер, сорвав принародно с одной из девочек хиджаб
На дачу, к озеру или на опушку леса: теперь казанцы могут бесплатно заказывать доставку еды загород
Интересное
6 дней назад

На дачу, к озеру или на опушку леса: теперь казанцы могут бесплатно заказывать доставку еды загород