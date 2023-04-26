Останется только Китай? Южная Корея запрещает поставлять в Россию иномарки и запчасти к ним

Южная Корея запрещает поставки в РФ иномарок и запчастей к ним

До недавнего времени Южная Корея не слишком рвалась выполнять требования антироссийских санкций, но в мае 2023 года многое для автомобилистов в России изменится. Дело в том, что Южная Корея решила все-таки ввести запрет на поставки в РФ машин и автомобильных запчастей.

Портал "Автовзгляд" ознакомился с заявлением Министерства торговли Республики Корея и пришел к выводу, что и в РФ, и в Беларусь с 28 апреля товары с ограничением на экспорт поставлять не будут, а сам список товаров расширится с 57 позиций до целых 798.

Что представляют собой новые 741 позиция? Тут есть и запчасти для авто дороже 50 тысяч долларов, товары для автомобилестроения, сталелитейной и химпромышленности. Не повезут стройоборудование, полупроводники, квантовые технологии.

Автоэксперты уверены, что пострадают не только владельцы автомобилей бренда Genesis: в Корее сейчас выпускают запчасти для многих других автомобилей - ЕС, США, Японии.