Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Один спичечный коробок в воду — и редис прёт как бешеный: вырастет размером с кулак, сочным и сладким

Чтобы ваши корнеплоды были не только крупными, ...

temizmagazin.kerataif.com

Подписаться на Дзен.канал

Ожидается богатый урожай редиса, и собирать его предстоит в больших ёмкостях. Чтобы ваши корнеплоды были не только крупными, но и сочными и вкусными, стоит прислушаться к рекомендациям опытных огородников.

Эти простые советы помогут вам получить необычайно щедрые редиски.

1. Выбор семян и сортов

Правильный выбор семян — залог успешного урожая. Для выращивания крупных редисок стоит выбирать крупные семена. Среди лучших сортов, которые гарантируют высокий урожай, можно выделить «Чемпион», «Русский размер», «Красный великан», «Рампоуш» и «Гелиос». Эти сорта обеспечат не только отличные размеры корнеплодов, но и хорошее качество.

2. Правильный посев и интервалы

Когда дело доходит до посадки, важно не только правильно выбрать семена, но и соблюдать оптимальные интервалы между растениями. Для хорошего роста и развития редиса оставляйте около 10 см между растениями и 15 см между рядами. Это создаст идеальные условия для роста крупных корнеплодов.

3. Увлажнение почвы

Регулярное увлажнение — неотъемлемая часть успешного выращивания редиса. Важно следить, чтобы почва не пересыхала, особенно в период активного роста. Недостаток воды может замедлить развитие растения и повлиять на размер и вкус корнеплодов.

4. Подкормка для увеличения урожайности

Чтобы стимулировать рост и повысить урожайность, важно вовремя подкармливать растения. После появления первых всходов рекомендуется полить редис раствором мочевины (1 десертная ложка на 10 литров воды). Через неделю внесите удобрение с азофоской (1 коробок спичек на 10 литров воды). Эти подкормки помогут улучшить развитие и увеличить размер корнеплодов.

5. Как предотвратить образование цветоносов

Чтобы редис не пошел в цвет и не стал жестким, укрывайте растения черной плёнкой с 19:00 до 7:00. Это сократит световой день, что будет способствовать формированию крупных и сочных корнеплодов. Этот метод помогает избежать преждевременного цветения и продлить период активного роста.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить редис, который порадует не только размером, но и вкусом. В вашем огороде будут красоваться настоящие «гиганты» редиса, а садоводство принесет немало удовольствия и удовлетворения от работы на свежем воздухе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Штрафы за шашлыки: как избежать проблем с пожарной безопасностью в майские праздники

Не у нас

день назад

В Апастовском районе в ДТП погибли 4 человека

как выглядят укусы клопов у ребенка

Новости Татарстана

день назад

БО: главы 6 районов РТ уходят в отставку

Интересное в Казани

3 дня назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани

ортопедический массаж в Краснодаре

Новости Казани

11 часов назад

Задержан экс-начальник отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Закиров

Новости Татарстана

7 часов назад

Глава Елабужского района заявил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал

Новости Татарстана

день назад

Синоптики предупредили жителей Татарстана о резком похолодании

Новости Татарстана

13 часов назад

В Набережных Челнах раздетая девушка устроила фотосессию на переходе
Новости Казани
3 часа назад

Аналитики Яндекса назвали 5 самых популярных книг в Казани

Казань признана самым читающим городом России п...

Новости Татарстана

3 часа назад

На 2 месяца в СИЗО отправили водителя цементовоза, угробившего 4 человек в РТ

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ с 24 по 26 апреля объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане хирург оставил инородное тело в животе 44-летнего пациента

Новости Казани

6 часов назад

В Казани объявлен режим «Беспилотная опасность»
«Мне говорили — не смогу»: рассказываем, как в ...
Лонгриды
4 часа назад

«Мне говорили — не смогу»: рассказываем, как в Казани особенные дети вышли на сцену

Новости Татарстана

7 часов назад

Минобороны: В Татарстане был сбит беспилотник

Новости Казани

7 часов назад

В казанском аэропорту второй раз за день были введены временные ограничения

Новости Татарстана

7 часов назад

В нижнекамском аэропорту второй раз за день приостановлена работа
Mash Iptash: 2 БПЛА сбили в Елабуге
Новости Татарстана
7 часов назад

Mash Iptash: 2 БПЛА сбили в Елабуге