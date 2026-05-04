Даже помощь близким может вызвать вопросы: в мае начнут проверять переводы между родственниками

С мая российские банки усилили контроль за переводами между физическими лицами — под внимание попадают даже операции внутри семьи. Финансовые организации анализируют не только подозрительные схемы, но и обычную помощь родителям, переводы детям и крупные покупки между родственниками. В ряде случаев операции могут приостановить, а клиента — попросить объяснить происхождение средств.

Почему банки стали внимательнее к семейным переводам

Финансовые организации действуют в рамках требований 115-ФЗ о противодействии легализации доходов. Современные автоматизированные системы отслеживают операции, которые выбиваются из привычного профиля клиента. Это могут быть крупные разовые переводы, регулярные поступления от разных отправителей, цепочки «деньги пришли — сразу ушли», а также активные транзакции с быстрым снятием наличных.

При этом родственные связи не дают автоматического «иммунитета». Если на карту супруги внезапно начинают поступать суммы, похожие на зарплату, или крупный перевод делят на несколько небольших частей, алгоритмы могут расценить это как попытку обойти финансовый мониторинг. Настороженность вызывают и частые переводы без очевидной экономической цели.

Какие ситуации чаще всего вызывают вопросы

Формально помогать родственникам законом не запрещено. Однако на практике отдельные сценарии требуют пояснений. Например, если родители с минимальными официальными доходами перечисляют ребенку значительную сумму на ипотеку. Или взрослые дети регулярно поддерживают родителей, но сами не имеют подтвержденного заработка.

Подозрения может вызвать и возврат крупного долга между родственниками без расписки или договора займа. В подобных случаях банк вправе запросить документы, подтверждающие происхождение средств и смысл операции.

Отдельная зона риска — сделки внутри семьи. Покупка автомобиля или доли в квартире у родственника без оформления договора и с формулировкой «перевод» в назначении платежа почти гарантированно привлечет внимание службы финмониторинга. А если речь идет о «серых» зарплатах через счета близких, последствия могут быть серьезнее — вплоть до передачи информации в налоговые органы.

Что делать, чтобы избежать блокировок

Практика показывает: чем прозрачнее операция, тем меньше вопросов у банка. При крупных займах между родственниками эксперты советуют оформлять хотя бы простую письменную расписку. Для сделок — заключать договор купли-продажи и корректно указывать назначение платежа.

Формулировки имеют значение. Вместо абстрактного «перевод» лучше писать «возврат долга по расписке», «помощь родителям», «оплата по договору купли-продажи» или «погашение ипотеки». Такие детали облегчают проверку как для сотрудников банка, так и для автоматизированных систем.

Если финансовая организация запросила пояснения, важно ответить в установленный срок и приложить подтверждающие документы — договор, расписку, справку о доходах или чек. Игнорирование запросов может привести к приостановке операций.

Как подготовиться к усиленному финмониторингу

Эксперты по комплаенсу советуют не маскировать реальные доходы под подарки и избегать дробления крупных сумм. Не стоит устраивать и так называемые «карусели» переводов между родственниками, когда деньги многократно проходят по цепочке счетов.

Главная стратегия — прозрачность. Если источник средств понятен, а цель перевода подтверждена документально, даже крупные семейные операции не станут проблемой. Усиление контроля не запрещает помогать близким, но требует большей финансовой дисциплины, сообщает prufy.ru.

