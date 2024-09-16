«Барселона» заполучили пятую победу подряд на старте сезона Примеры

В выездном матче 5-го тура испанской Примеры «Барселона» продемонстрировала отличную игру, победив «Жирону» со счетом 4:1. Этот матч стал ярким подтверждением превосходной формы каталонского клуба в текущем сезоне.

На стадионе «Монтиливи» в Гироне «Барселона» показала зрелищный футбол, завершив встречу с солидным преимуществом. Молодой талант Ямаль оформил дубль, добавив два гола в копилку своей команды. Ольмо, как и Педри, также внесли свой вклад - забили по одному голу. Единственное вознаграждение для хозяев принес Кристиан Стуани.

На 86-й минуте «Барселона» осталась в меньшинстве после того, как был удален Торреса, полузащитник команды. Но это не помешало команде сохранить уверенное лидерство на поле.

Эта победа стала пятой для «Барселоны» в пяти матчах сезона, что позволяет команде сохранять первое место в турнирной таблице с максимальными 15 очками. «Жирона» пока занимает седьмую строчку с 7 очками, пишет news.sportbox.ru.