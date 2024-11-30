Банки в прибыли: Набиуллина сделала важное заявление о шансах заморозки вкладов россиян

Сейчас в России, на протяжении уже какого-то время, стали активно поднимать вопрос, который непосредственно связан с возможность заморозить банковские вклады. Алексей Зубец выразил опасения, что в условиях снижения процентных ставок и накоплении значительных объемов депозитов, банки могут столкнуться с массовым снятием средств, что приведет к инфляции. Однако его мнение вызвало широкий резонанс и критику со стороны депутатов и экспертов.

Ясная позиция Центробанка

На заседании Набиуллина категорически опровергла возможность такого сценария, назвав его абсурдным. По ее словам, представления о невозможности выплаты процентов по вкладам из-за высоких ставок по кредитам не имеют под собой оснований, поскольку банковская система демонстрирует стабильность и прибыльность. Набиуллина подчеркнула, что банки имеют достаточно ресурсов для выплаты процентов, так как ставки по кредитам традиционно выше, чем по депозитам.

Критика от депутатов

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, резко осудил заявления Зубца, назвав их провокационными и потенциально вредными для финансовой стабильности страны. Михаил Делягин, заместитель председателя комитета по экономической политике, также высказался против подобных предположений, указывая на их нереалистичность и отсутствие профессиональных оснований.

Уточнение позиции Зубца

В ответ на критику Алексей Зубец уточнил свои слова, указав, что речь шла не о полной заморозке вкладов, а о возможном введении ограничений на снятие денег в условиях снижения ставок, чтобы предотвратить инфляционные риски. Он подчеркнул, что его комментарии были неправильно интерпретированы и вырваны из контекста.

Выводы

Обсуждение вопроса о заморозке вкладов подчеркивает чувствительность российского общества к изменениям в финансовой сфере. Однако ясная позиция Центрального банка и отклик экспертов свидетельствуют о том, что такой меры не предвидится, и банковская система России остается стабильной и способной справляться с текущими вызовами, пишет rbc.ru.