В Татарстане завершен ремонт 15 студенческих общежитий

В Татарстане за две недели завершен капитальный ремонт 105 многоквартирных зданий. Работы по капитальному обновлению образовательных учреждений, включая школы и центры, выполнены на 94% от запланированного объема.

На текущей неделе завершены ремонты в восьми детских садах, которые находятся в Тюлячинском, Чистопольском, Сабинском, Высокогорском, Агрызском, Кукморском, Атнинском и Дрожжановском районах. Ремонтные работы на 94 пищеблоках завершены на 97%. Процент выполнения строительных и монтажных работ по ремонту 15 общежитий для студентов достиг 98%.

Капитальный ремонт жилого фонда и образовательных учреждений в Татарстане продолжается в рамках реализуемых программ по улучшению качества жизни граждан и модернизации инфраструктуры. Каждое завершенное здание — это шаг к созданию комфортной и безопасной городской среды.

Помимо этого, особое внимание уделяется общежитиям для студентов. Обеспечение комфортного проживания и достойных условий для учебы является приоритетной задачей для многих образовательных учреждений. Высокий процент завершенности работ является подтверждением того, что заявленные планы идут в соответствии с графиком.

Расширение объемов капитального ремонта поможет дать новый импульс развитию социальной инфраструктуры региона, создавая благоприятные условия для его жителей и будущих поколений. Каждый завершенный проект – это инвестиция в будущее Татарстана.