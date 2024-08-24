Новости Татарстана
· 16+ · Альбина Шафеева

В Татарстане завершен ремонт 15 студенческих общежитий

В Татарстане за две недели завершен капитальный...

fasadin.ru

Подписаться в Telegram

В Татарстане за две недели завершен капитальный ремонт 105 многоквартирных зданий. Работы по капитальному обновлению образовательных учреждений, включая школы и центры, выполнены на 94% от запланированного объема.

На текущей неделе завершены ремонты в восьми детских садах, которые находятся в Тюлячинском, Чистопольском, Сабинском, Высокогорском, Агрызском, Кукморском, Атнинском и Дрожжановском районах. Ремонтные работы на 94 пищеблоках завершены на 97%. Процент выполнения строительных и монтажных работ по ремонту 15 общежитий для студентов достиг 98%.

Капитальный ремонт жилого фонда и образовательных учреждений в Татарстане продолжается в рамках реализуемых программ по улучшению качества жизни граждан и модернизации инфраструктуры. Каждое завершенное здание — это шаг к созданию комфортной и безопасной городской среды.

Помимо этого, особое внимание уделяется общежитиям для студентов. Обеспечение комфортного проживания и достойных условий для учебы является приоритетной задачей для многих образовательных учреждений. Высокий процент завершенности работ является подтверждением того, что заявленные планы идут в соответствии с графиком.

Расширение объемов капитального ремонта поможет дать новый импульс развитию социальной инфраструктуры региона, создавая благоприятные условия для его жителей и будущих поколений. Каждый завершенный проект – это инвестиция в будущее Татарстана.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

час назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Интересное в Казани

день назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

санпединстанция москва обработка тараканов

Новости Казани

день назад

Гидроцикл снес компанию из 6 человек на сапбордах на Казанке у «Ак Барс Арены»

Интересное в Казани

3 дня назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета

нанесение мраморной штукатурки в Новосибирске

Лонгриды

день назад

«Будет бабье лето»: какую погоду ждать в РТ в сентябре

Новости Татарстана

день назад

Мать 20 детей из Татарстана Раиса Миннулина похудела на 60 кг

Новости Казани

7 часов назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Татарстана

день назад

8-летняя девочка погибла в аварии на квадроцикле у села Сокуры

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли на 30 дней кафе «Азу» после массового отравления посетителей
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Татарстана

час назад

Экспорт сельхозпродукции в Татарстане увеличился до 234 миллионов долларов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане завершен ремонт 15 студенческих общежитий

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане планируют увеличить дополнительные выплаты пенсионерам

Новости Татарстана

час назад

Парень на питбайке пострадал в аварии в Салмачах
Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 т...
Новости Татарстана
9 часов назад

Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Новости Казани

6 часов назад

Около казанского метро откроют пункты вакцинации от гриппа

Новости Татарстана

7 часов назад

Единая Россия предлагает жилье для семей военных с детьми-инвалидами

Новости Казани

7 часов назад

Зоозащитники обеспокоены здоровьем белого медведя в казанском зоопарке
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
В Челнах на стройплощадке произошла драка
Новости Татарстана
2 дня назад

В Челнах на стройплощадке произошла драка