В Казани был семейный турнир по шахматам

В Казанском IT-парке прошел семейный турнир по шахматам, где семьи объединены в команды из двух членов.

Основная цель турнира - сплотить семьи и способствовать развитию интеллектуальных способностей. Участники подчеркивают, что важность участия в турнире значительно превышает важность победы.

Турнир был организован в рамках Года семьи, целью которого является укрепление семейных традиций. Великолепная возможность для семей провести время вместе и продемонстрировать свои шахматные навыки.