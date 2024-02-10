Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Казани был семейный турнир по шахматам

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В Казанском IT-парке прошел семейный турнир по шахматам, где семьи объединены в команды из двух членов.

Основная цель турнира - сплотить семьи и способствовать развитию интеллектуальных способностей. Участники подчеркивают, что важность участия в турнире значительно превышает важность победы.

Турнир был организован в рамках Года семьи, целью которого является укрепление семейных традиций. Великолепная возможность для семей провести время вместе и продемонстрировать свои шахматные навыки.

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