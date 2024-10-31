США ввели санкции против 6 татарстанских компаний

Минфин США добавил в свой антироссийский список санкций татарстанские организации. Такие сведения появились на сайте ведомства другого государства.

В списке оказались компании:

«Казанский завод синтетического каучука», который один в стране изготавливает полисульфидные полимеры.

«Новые технологии» — организация производит насосы и компрессоры.

«Ксиан». В ней работают агенты по оптовой торговле электрическими товарами и бытовыми электроустановочными объектами.

«Элит» — торгует зерном, необработанным табаком, семенами и различными кормами для сельхоз животных.

«Байкал трейдинг компани» — занимается торговлей машинами и оборудованием оптом.

«Ирвис» — разрабатывает и производит приборы по учету газа.

Ранее мы писали о том, что в Казани с 31 октября по 6 декабря сузят дорогу на улице Гаврилова.