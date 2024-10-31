США ввели санкции против 6 татарстанских компаний
Яндекс.Карты/Сыркина Екатерина
Минфин США добавил в свой антироссийский список санкций татарстанские организации. Такие сведения появились на сайте ведомства другого государства.
В списке оказались компании:
«Казанский завод синтетического каучука», который один в стране изготавливает полисульфидные полимеры.
«Новые технологии» — организация производит насосы и компрессоры.
«Ксиан». В ней работают агенты по оптовой торговле электрическими товарами и бытовыми электроустановочными объектами.
«Элит» — торгует зерном, необработанным табаком, семенами и различными кормами для сельхоз животных.
«Байкал трейдинг компани» — занимается торговлей машинами и оборудованием оптом.
«Ирвис» — разрабатывает и производит приборы по учету газа.
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