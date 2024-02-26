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· Артем Акчурин

Прокуратура РТ хочет взыскать с директора фирмы более 1,3 млн рублей

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Прокуратура РТ требует возмещения ущерба в размере свыше 1,3 млн рублей с мужчины, который освободился от наказания из-за истечения срока давности уголовного дела. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

По версии следствия, в 2013 году гражданин, являясь руководителем «Международного сертификационного бюро», предоставил недостоверные данные о деятельности организации и указанную сумму присвоил себе.


Хотя в 2023 году мужчину осудили за мошенничество и приговорили к условному лишению свободы на 3 года, в 2024 году он был освобожден из-за истечения срока давности.

Прокуратура Татарстана обратилась в суд с требованием взыскания с осужденного компенсации в размере более 1,3 млн рублей, чтобы возместить причиненный им ущерб.

Ранее, в Казани отчитались о ходе строительства новой ветки метро.

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