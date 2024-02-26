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· Артем Акчурин

В Казани отчитались о ходе строительства новой ветки метро

В Казани отчитались о ходе строительства новой ветки метро

казметрострой.рф

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За 2023 год тоннелепроходческий комплекс закончил проходку новых станций казанского метрополитена. А именно от станции «Зилант» до «Академической». Данные приводит глава Советского района Роман Фатхутдинов.

По его словам, комплекс «Айсылу» завершил проходку правого перегонного тоннеля от улицы Ломжинской до улицы Завойского. На реализацию проходки ушло 6 месяцев. Протяженность тоннеля достигла 870 метров. На сегодняшний день проведение работ продолжаются.

Также стало известно, что в Советском районе Казани планируется строительство трех развязок на Мамадышском тракте. На данный момент проводится экспертиза проекта.

Кроме того, продолжается строительство второй части Вознесенского тракта. Протяженность новой очереди составит 7,5 км. В 2023 году была открыта первая очередь трассы, длинна которой составила 3,8 км.

Ранее, в Казани Советский район отправил на СВО «гуманитарки» на 208,5 млн рублей.

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