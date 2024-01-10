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Омбудсмен РТ Волынец призвала помечать контент, содержащий опасные «игры» с детьми

Омбудсмен РТ Волынец призвала помечать контент, содержащий опасные «игры» с детьми

76.ru

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Детский омбудсмен Татарстана считает, что в России необходимо ограничить распространение контента с опасными «играми» с детьми. Ирина Волынец призывает отмечать подобный контент специальной маркировкой.

Обращение Волынец направила депутатам Госдумы Александру Хинштейну и Яне Лантратовой. Об этом сообщает RT, ссылаясь на копию документа.

Волынец подчеркнула, что блогеры через интернет-платформы распространяют фото- и видеоматериалы, в которых демонстрируются опасные «игры» с детьми. В пример она привела случай, когда блогер-миллионник бросил своего двухмесячного ребенка в снег.

Омбудсмен считает, что свободная публикация подобных видео несет негативные последствия, так как другие родители могут повторить такие опасные «игры».

Ранее, в Казани Рустам Минниханов посетил стройку нового театра Камала.

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