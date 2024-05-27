Николай Седов назначен прокурором Советского района Казани

В прокуратуре Татарстана назначены новые руководители. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сегодня прокурор республики Альберт Суяргулов представил коллективу новых сотрудников.

Прокуратуру Советского района Казани возглавил Николай Седов. На этом посту он сменил Модеста Фатыхова, который ушел на заслуженный отдых.

В Рыбно-Слободском районе прокурором назначен Максим Жолобов, ранее работавший советником юстиции. Его предшественник Руслан Шакирзянов продолжит службу в прокуратуре республики, возглавив апелляционный отдел уголовно-судебного управления.