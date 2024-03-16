Новости Казани
· Алина Алмакаева

В Казани в ДТП три человека получили травмы

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Авария с участием трех автомобилей произошла на территории Казани, около дома №181 на улице Тэцовская, в субботу, 16 марта, в 9.31 утра.

По предварительным данным, водитель грузовика Foton Auman превысил скоростной режим и не соблюдал безопасную дистанцию с впереди идущим автомобилем ВАЗ 2114. В результате столкновения, легковушка была отброшена на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Kia Rio.

В результате ДТП, водитель ВАЗ 2114 и водитель, а также пассажирка Kia Rio получили различные ушибы. Пассажирку Kia Rio была доставлена в больницу для дальнейшего медицинского осмотра.

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