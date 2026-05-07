В Казани представили совместную витрину застройщика и бара

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Казанский застройщик особой недвижимости «Авторы» и коктейльный бар «Ателье Мира» представили совместную витрину с макетом клубного дома «Авторы на Петербургской». Экспозиция размещена в городском пространстве как самостоятельный художественный объект. Ссылка на страницу первоисточника в предоставленном тексте не указана.

Новая витрина стала не просто элементом оформления, а масштабированной сценой будущего дома. Миниатюра клубного дома отражает главную идею проекта: в каждом окне скрыта отдельная история, а в каждом элементе заметно внимание к деталям и человеку.

Авторы проекта отмечают, что в этой точке пересечения появился новый формат городской коммуникации. Витрина в данном случае выступает как самостоятельное высказывание, через которое раскрывается идея проекта. Благодаря этому архитектура перестает восприниматься только как замысел будущего и становится частью сегодняшней городской среды.

Продолжением архитектурной концепции стал авторский коктейль «Синергия», созданный шеф-барменом «Ателье Мира» Леонелем. Напиток задуман как гастрономическое продолжение образа клубного дома.

Согласно описанию, сначала в коктейле раскрываются мягкие и обволакивающие ноты ванили и спелого персика. Затем вкус становится более глубоким за счет вермута, который придает композиции структуру и сдержанную выразительность. Завершает образ апельсиновая пена, задуманная как легкий штрих, влияющий на общее восприятие, подобно свету в пространстве.

В раздаточных материалах концепция «Синергии» описана как соединение пространства, вкуса и ощущений. Также уточняется, что коктейль доступен и в безалкогольной версии.

На полотнах, сопровождающих экспозицию, говорится, что внимание к деталям объединяет концепции застройщика и бара. Архитектура пространства и архитектура вкуса в этом проекте соединены общей идеей — вернуть человеку внимание к себе.

Посмотреть художественный объект и попробовать коктейль «Синергия» можно до 23 мая в коктейльном баре «Ателье Мира» по адресу: улица Баумана, 9А.

